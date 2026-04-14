Otro golpe de oro para Nahir Rodríguez

Alicia Isabelly Jesús, durante su primera pelea en FIMO Daniel Alexandre

80 combates, un oro, dos platas y un nuevo recinto prácticamente lleno durante tres intensísimas jornadas en las que FIMO se convirtió en capital del boxeo gallego. Unas cifras que se unieron como protagonistas a los nombres del club organizador DG Fighters, la Federación Autonómica y a un Kick Narón que fue el encargado de subir a tres de sus jóvenes púgiles al cajón ferrolano en esta cita, la segunda de estas características, llevada a cabo por la entidad deportiva local –la primera fue en 2019 en Esteiro–.

Nahir Rodríguez fue la encargada de revalidar, y ya van tres, su cinturón como la mejor boxeadora autonómica en élite -57 kilos. Y lo hizo consiguiendo su pase a la final tras imponerse a Cristina Márquez –Club David Burgos–. Una última pelea en la que le esperaba Yara Tristán, pupila del gran Chano Planas ante la que “logramos una difícil y trabajada victoria”, como apunta su entrenador Tonecho Santiago. “Nahir empezó flojito, pero fue apretando”, añade su técnico tras la pelea a tres asaltos de su deportista, “tenía el combate muy bien preparado. No dio opción, es una campeona”. Un título que, además, la local pudo celebrar con su familia y amigos en el recinto ferrolano.

Las competidoras locales, con su técnico Santiago Cedida

No un oro, pero sí dos platas se llevaron para casa su hermana Carla y Alicia Isabelly Jesús en otro gran fin de semana. La primera, en élite -52, superando el sábado a Hajar Moukhass –Club Simón de Vigo– para estar también en la final gallega. En esta ocasión no pudo ser y ante una gran amiga como es Iria Vázquez, de la Vieja Escuela de Vigo, pupila de Manolo Jiménez, cedió en esta lucha por el título. Una segunda posición que también logró Jesús, en su caso su camino paró primero con triunfo ante Marina Vázquez –Club El Padrino de Vigo– y no pudo avanzar más allá del subcampeonato contra Lucía León –Mat’s de Marín–. “Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo”, apuntaba el propio Santiago tras la gran actuación de sus pupilas en casa.

Un gran estreno para el DG Fighters

Una cita, que con su casi centenar de combates, corrió a cargo del DG Fighters y el ente federativo y que supuso el estreno en competición de sus nuevas instalaciones provisionales en el recinto ferial.

“La gente quedó muy contenta y el sábado y el domingo el recinto estuvo lleno”, señalaba Dani Galdo tras esos tres días de intensa actividad y, cabe recordar, tan sólo tres semanas después de recalar en su nuevo pabellón. Un empujón que lleva ya a esta entidad a invitar a deportistas y afición a un próximo evento que tendrá lugar el próximo 27 de junio en una velada mixta cuyos detalles se anunciarán próximamente.

Una cita en la que finalmente el DG Fighters no pudo contar con representación en el cuadrilátero, ya que su competidora Vera Losada no tuvo adversaria en el cuadro júnior de 48 kilos. “Hay que agradecer a todo el mundo que vino y que colaboró con su ayuda”, señalaba Galdo, “porque así es más fácil seguir haciendo cosas”. Y, de momento, sus siguientes tareas a hacer serán el Gallego de formas y escolar, si bien en esta ocasión no cómo anfitrión sino como “invitados” a la cita que tendrá lugar en Verín la próxima semana y en la que el medallero local puede, sin duda, seguir creciendo.