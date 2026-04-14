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+Deportes

Nueva llamada de la Federación Española para el naronés Álvaro Dopico

El de la ESK Narón participó en una concentración cadete en Madrid

Redacción
14/04/2026 21:57
Álvaro Dopico, durante la concentración de kumite en Madrid
Álvaro Dopico, a la derecha, durante la concentración de kumite en Madrid
Cedida
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Álvaro Dopico, el canterano de la Escuela Superior de Kárate de Narón, volvió a entrenarse con los mejores. El deportista, plata nacional cadete en kumite el pasado noviembre, se desplazó a las instalaciones del CARD de Madrid para tomar parte en una concentración cadete y júnior de combate. Una experiencia que disfrutó con otro gallego, Jacobo Casado, oro en esa misma cita en Jaén.

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