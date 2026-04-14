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Nueva llamada de la Federación Española para el naronés Álvaro Dopico
El de la ESK Narón participó en una concentración cadete en Madrid
Álvaro Dopico, el canterano de la Escuela Superior de Kárate de Narón, volvió a entrenarse con los mejores. El deportista, plata nacional cadete en kumite el pasado noviembre, se desplazó a las instalaciones del CARD de Madrid para tomar parte en una concentración cadete y júnior de combate. Una experiencia que disfrutó con otro gallego, Jacobo Casado, oro en esa misma cita en Jaén.