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+Deportes

Mario Tenreiro se queda en primera ronda en su tercera Copa de Europa de esta campaña

En Fene se disputó el ranking Intercentros con protagonismo local

Redacción
14/04/2026 21:53
Tenreiro, en el pabellón italiano
Tenreiro, en el pabellón italiano
Cedida
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Mario Tenreiro fue uno de los nueve gallegos que tomó parte en la Copa de Europa júnior de Lignano, en Italia. Una competición en la que el de la AD Ferrolterra formó en el grupo de peso corporal de -81 kilos y en el que no pudo avanzar más allá de la primera ronda. Un combate en el que el local cedió ante el croata Luka Pecek, sin poder entrar a la repesca. Una nueva experiencia para Tenreiro que este año ya tomó parte en los trofeos continentales de Portimão y Móstoles

Integrantes del equipo cadete de la AD Ferrolterra
Integrantes del equipo cadete de la AD Ferrolterra
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En otro orden de cosas, la entidad participó en la segunda jornada del ranking Intercentros, con un centenar de judokas en Fene. Manuel Picos –cadete–, Iago Miño, Xabier Allegue, Ángel Correas, Xabi Mauriz –infantil–, Alberto Troncoso, Julia Fernández –alevín– y Eizan Freire, Iago Rubianes y Marcos Pérez fueron los ganadores.

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