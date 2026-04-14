Mario Tenreiro se queda en primera ronda en su tercera Copa de Europa de esta campaña

Tenreiro, en el pabellón italiano Cedida

Mario Tenreiro fue uno de los nueve gallegos que tomó parte en la Copa de Europa júnior de Lignano, en Italia. Una competición en la que el de la AD Ferrolterra formó en el grupo de peso corporal de -81 kilos y en el que no pudo avanzar más allá de la primera ronda. Un combate en el que el local cedió ante el croata Luka Pecek, sin poder entrar a la repesca. Una nueva experiencia para Tenreiro que este año ya tomó parte en los trofeos continentales de Portimão y Móstoles.

Integrantes del equipo cadete de la AD Ferrolterra Cedida

En otro orden de cosas, la entidad participó en la segunda jornada del ranking Intercentros, con un centenar de judokas en Fene. Manuel Picos –cadete–, Iago Miño, Xabier Allegue, Ángel Correas, Xabi Mauriz –infantil–, Alberto Troncoso, Julia Fernández –alevín– y Eizan Freire, Iago Rubianes y Marcos Pérez fueron los ganadores.