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+Deportes

Gran estreno de Nova Saúde de Cariño y Combat Titanes naronés en la BJJ Cup Galicia

El trofeo, puntuable para el ranking estatal, se celebró en Sada

Redacción
14/04/2026 21:44
Jesús Balado, a la izquierda, en el segundo escalón del podio
Jesús Balado, a la izquierda, en el segundo escalón del podio
Cedida
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Con más de una decena de metales, mucho aprendizaje y varias primeras veces se cerró, para la delegación local, la BJJ Cup de Galicia –undécima cita puntuable del ranking estatal de esta campaña– que tuvo lugar en Sada. Una competición en la que los nombres del Nova Saúde de Cariño y del Combat Titanes de Narón brillaron por su nivel y resultados. 

La entidad cariñesa se estrenó en este trofeo y lo hizo con tres oros y otras tantas platas. Dos de estas preseas doradas fueron para Alejandro Barreiro Fernández, siendo el mejor en gi y no-gi -80 kilos Master 4 azul, lo que le dio la plata absoluta. En Master 2, Alejandro Barreiro González fue asimismo el mejor en -80 blanco gi y plata en no-gi. Y en su estreno en competición, el juvenil cariñés Jesús Balado se subió al segundo escalón del cajón en gi +75 kilos, celebrando así casi de la mejor manera posible su estreno.

Por su parte, la entidad naronesa tuvo en los juveniles Juan Carlos Costoya, Erik Seijo, Alejandra Seijo y al sénior Ricardo Completo a sus punta de lanza, con cuatro medallas de oro, dos de ellas conseguidas por el primero en las dos modalidades. Un triunfo que rozaron sus compañeros Cristian Castro y Álvaro Pita en la prueba sadense.

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