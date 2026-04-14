Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El tenis de mesa escolar toma el pabellón de Campo da Serra

La final intercomarcal premió a los centros de As Mirandas, Atios, Unión Mugardesa, San Xoán, Ayala, Teixeiro y Piñeiros

Redacción
14/04/2026 21:49
Casi medio centenar de equipos tomaron parte en la cita final alevín
Casi medio centenar de equipos tomaron parte en la cita final alevín
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Durante varias jornadas, el pabellón de Campo da Serra en Narón se vistió de gala para acoger las finales intercomarcales de la competición escolar que desde hace unas temporadas ha puesto en marcha el Narón Tenis de Mesa. Con casi un millar de niñas y niños tomando parte en las diferentes fases de esta competición, deportistas de una quincena de colegios secundaron, durante esta campaña, esta iniciativa que contó con más de una treintena de formaciones en sus categorías alevín y benjamín masculino. 

Fueron precisamente los alevines los primeros en abrir fuego en el calendario de estas rondas finales con la presencia de centros escolares de Ares, Mugardos, Narón, Valdoviño, Teixeiro, Ferrol y Pontedeume. Fueron las formaciones del Atios valdoviñés las grandes dominadoras en la cita alevín, con dos de sus equipos disputando una final que cayó del lado del Atios 7 al vencer al Atios 3, completando el podio As Mirandas de Ares y Unión Mugardesa en un cuadro con 35 conjuntos. En la cita femenina, el título se fue también para tierras valdoviñesas, con San Xoán como segundo y terceros Teixeiro y el Ayala naronés.

La cita benjamín se disputó el pasado lunes
La cita benjamín se disputó el pasado lunes
Cedida

Un programa que continuó el lunes con la disputa del Intercomarcal benjamín, asimismo con más de una treintena de formaciones en lo que fue una auténtica fiesta del tenis de mesa. Una cita en la que “Las Estrellitas” del CEIP Teixeiro, "Los Brothers" de As Mirandas de Ares y "Los Bombarderos" del CEIP Piñeiros llenaron el cajón.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Julia Guerra consiguió un importante triunfo en el duelo de División de Honor

Cidade de Narón y Panadería Santy sin gluten, ante un apretado final liguero en las ligas nacionales
Redacción
Álvaro Dopico, durante la concentración de kumite en Madrid

Nueva llamada de la Federación Española para el naronés Álvaro Dopico
Redacción
Tenreiro, en el pabellón italiano

Mario Tenreiro se queda en primera ronda en su tercera Copa de Europa de esta campaña
Redacción
Casi medio centenar de equipos tomaron parte en la cita final alevín

El tenis de mesa escolar toma el pabellón de Campo da Serra
Redacción