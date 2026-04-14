El tenis de mesa escolar toma el pabellón de Campo da Serra

Casi medio centenar de equipos tomaron parte en la cita final alevín Jorge Meis

Durante varias jornadas, el pabellón de Campo da Serra en Narón se vistió de gala para acoger las finales intercomarcales de la competición escolar que desde hace unas temporadas ha puesto en marcha el Narón Tenis de Mesa. Con casi un millar de niñas y niños tomando parte en las diferentes fases de esta competición, deportistas de una quincena de colegios secundaron, durante esta campaña, esta iniciativa que contó con más de una treintena de formaciones en sus categorías alevín y benjamín masculino.

Fueron precisamente los alevines los primeros en abrir fuego en el calendario de estas rondas finales con la presencia de centros escolares de Ares, Mugardos, Narón, Valdoviño, Teixeiro, Ferrol y Pontedeume. Fueron las formaciones del Atios valdoviñés las grandes dominadoras en la cita alevín, con dos de sus equipos disputando una final que cayó del lado del Atios 7 al vencer al Atios 3, completando el podio As Mirandas de Ares y Unión Mugardesa en un cuadro con 35 conjuntos. En la cita femenina, el título se fue también para tierras valdoviñesas, con San Xoán como segundo y terceros Teixeiro y el Ayala naronés.

La cita benjamín se disputó el pasado lunes Cedida

Un programa que continuó el lunes con la disputa del Intercomarcal benjamín, asimismo con más de una treintena de formaciones en lo que fue una auténtica fiesta del tenis de mesa. Una cita en la que “Las Estrellitas” del CEIP Teixeiro, "Los Brothers" de As Mirandas de Ares y "Los Bombarderos" del CEIP Piñeiros llenaron el cajón.