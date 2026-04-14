Cidade de Narón y Panadería Santy sin gluten, ante un apretado final liguero en las ligas nacionales

Julia Guerra consiguió un importante triunfo en el duelo de División de Honor Jorge Meis

Cidade de Narón y Panadería Santy sin gluten afrontan un emocionante final de liga en División de Honor y Primera Nacional. Las deportistas locales consiguieron un importantísimo triunfo ante su inmediato predecesor, el Illas Cíes (3-4) con el que ahora empatan a puntos en la segunda –esa que da acceso al playoff de ascenso– y tercera posición, a falta de tres duelos.

En una situación similar están sus compañeros en Primera, si bien en su caso tras caer ante el Coyanza (5-1). El grupo naronés es ahora cuarto, empatado a puntos con un Visit Pontevedra que, casualmente, ganó al Fuencarral por igual marcador para ser tercero.

En Segunda Nacional, el Tijeritas La Pelu de Sixto se impuso también por 5-1 al Conxo y se mantiene en la zona tranquila de la tabla. En las citas gallegas, las buenas noticias llegaron con el triunfo del Nautalia Viajes en Primera frente al Dez Portas (2-3), mientras que el San Xoán cedió por este apretado marcador contra el Milagrosa. En Tercera Nacional, el Armacón perdió.