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+Deportes

Cidade de Narón y Panadería Santy sin gluten, ante un apretado final liguero en las ligas nacionales

Ambos equipos mantienen sus opciones de disputar la fase de ascenso a Superdivisión y División de Honor

Redacción
14/04/2026 22:04
Julia Guerra consiguió un importante triunfo en el duelo de División de Honor
Julia Guerra consiguió un importante triunfo en el duelo de División de Honor
Jorge Meis
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Cidade de Narón y Panadería Santy sin gluten afrontan un emocionante final de liga en División de Honor y Primera Nacional. Las deportistas locales consiguieron un importantísimo triunfo ante su inmediato predecesor, el Illas Cíes (3-4) con el que ahora empatan a puntos en la segunda –esa que da acceso al playoff de ascenso– y tercera posición, a falta de tres duelos. 

En una situación similar están sus compañeros en Primera, si bien en su caso tras caer ante el Coyanza (5-1). El grupo naronés es ahora cuarto, empatado a puntos con un Visit Pontevedra que, casualmente, ganó al Fuencarral por igual marcador para ser tercero.

En Segunda Nacional, el Tijeritas La Pelu de Sixto se impuso también por 5-1 al Conxo y se mantiene en la zona tranquila de la tabla. En las citas gallegas, las buenas noticias llegaron con el triunfo del Nautalia Viajes en Primera frente al Dez Portas (2-3), mientras que el San Xoán cedió por este apretado marcador contra el Milagrosa. En Tercera Nacional, el Armacón perdió.

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