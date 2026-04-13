Pablo Vázquez Maiztegui o cómo ser triple campeón en tres semanas

Antón Vázquez y Adrián Alarcón, en el cajón de Redondela Cedida

En tres semanas, el canterano del Atletismo Narón Pablo Vázquez Maiztegui ha conseguido convertirse en triple campeón autonómico sub 18. Los frutos del deportista naronés comenzaron a recogerse el pasado 29 de marzo en Oroso en el Gallego de cinco kilómetros en ruta, continuando una semana después en las pistas de Cervo sobre esta misma distancia y manteniendo esta gran racha con un nuevo oro.

Ahora, en Redondela, Vázquez se volvió a coronarse como el mejor en su franja de edad en el Autonómico de milla en ruta y, además, rozando el cajón absoluto al ser cuarto a centésimas de Pablo Ulla –Gimnástica de Pontevedra–, tercero y a sólo tres segundos del oro de Pepe Sánchez del Valle.

Una distancia en la que también hubo premio para el veterano del Ferrol Atletismo Fernando Pérez, en una final B en la que fue segundo y, asimismo, subcampeón en Máster 40.

Cantera

Pero, sin duda, otros de los grandes protagonistas en Redondela fueron los nombres más jóvenes, especialmente los del Olympo de As Pontes. Y es que la delegación de la villa regresó con dos títulos y una plata a casa. De hecho, dos de estas preseas llegaron en sub 10, con el triunfo de Antón Vázquez y Adrián Alarcón en la prueba del kilómetro.

Y muy cerca de celebrar otro oro se quedó su compañera Mireia Díaz. En una carrera igualadísima, la pontesa fue finalmente segunda, a sólo un segundo del triunfo. Una victoria que sí pudo lograr la sub 14 Valeria Mera, del Equilibrio Ferrol, con su compañera Celia Ortigueira en la sexta plaza, la misma en la que termino Samuel Tallón –Ferrol– en sub 16.