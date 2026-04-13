Los increíbles eumeses del Firrete siguen subiendo peldaños en Verducido

El K-4 eumés finalizó segundo en la Copa de España de sprint Cedida

Prácticamente perfecto fue el paso de la delegación del Náutico Firrete por la lámina de agua de Pontillón do Castro, en Pontevedra. Con los cinco magníficos eumeses llevando a cabo un gran selectivo para estar en el combinado nacional sub 23 y con Óscar Allegue dejando visto para sentencia su presencia en Mundial y Europeo –y a la espera de asimismo la entrada de Antón Cao en la cita continental–, la cantera de la villa siguió haciendo de las suyas en la primera Copa de España de sprint olímpico.

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Un escenario muy similar al vivido el pasado mes de mayo en este mismo embalse pontevedrés, en el que, tras la disputa del selectivo, el K-4 eumés fue el único en seguir la estela de nombres olímpicos como los de Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, Cristian Toro o Perucho. Y los increíbles eumeses no sólo lo volvieron a hacer, sino que lo mejoraron. Así, de la tercera posición firmada el pasado ejercicio en esta cita sénior de 500 metros, Allegue, Cao, Bruno González y, en esta ocasión, Martín López, fueron segundos entrando prácticamente a la par que la tripulación del Fluvial de Lugo de Arévalo, Germade, Toro y Pelayo Roza.

A una palada

Y a centésimas de segundo se quedó Pedro Delgado de sumar una nueva medalla para la delegación eumesa. El junior del Firrete finalizó cuarto en la final A de mil metros K-1, tras una dura pugna con Alejandro Dacosta –Ría del Aldán–. Delgado estuvo también en la pelea en la cita de 500 metros, en una apretadísima regata en la que, desde su sexta posición, vio el podio a poco más de un segundo.

Los canteranos locales, en el podio Cedida

Allegue tuvo asimismo una doble presencia en Verducido, si bien ya en categoría sénior, cruzando la meta en unas celebradas séptima y octava plaza en 500 y 1.000, respectivamente, con Roi Rodríguez y Cubelos en lo más alto. Una fiesta de la que también participaron sus palistas Andrea Piñeiro, Aitana Rodríguez, Rebeca Vázquez y Noa Salvadores, con su séptimo lugar en C-4 sénior.