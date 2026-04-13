Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Los increíbles eumeses del Firrete siguen subiendo peldaños en Verducido

Óscar Allegue, Antón Cao, Bruno González y Martín López, a la par que los internacionales Arévalo, Germade, Toro y Roza en la Copa de España sprint

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
13/04/2026 21:35
El K-4 eumés finalizó segundo en la Copa de España de sprint
El K-4 eumés finalizó segundo en la Copa de España de sprint
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Prácticamente perfecto fue el paso de la delegación del Náutico Firrete por la lámina de agua de Pontillón do Castro, en Pontevedra. Con los cinco magníficos eumeses llevando a cabo un gran selectivo para estar en el combinado nacional sub 23 y con Óscar Allegue dejando visto para sentencia su presencia en Mundial y Europeo –y a la espera de asimismo la entrada de Antón Cao en la cita continental–, la cantera de la villa siguió haciendo de las suyas en la primera Copa de España de sprint olímpico

Óscar Allegue, momentos antes de competir en Verducido

Óscar Allegue confirma su presencia en el Europeo y en el Mundial sub 23

Más información

Un escenario muy similar al vivido el pasado mes de mayo en este mismo embalse pontevedrés, en el que, tras la disputa del selectivo, el K-4 eumés fue el único en seguir la estela de nombres olímpicos como los de Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, Cristian Toro o Perucho. Y los increíbles eumeses no sólo lo volvieron a hacer, sino que lo mejoraron. Así, de la tercera posición firmada el pasado ejercicio en esta cita sénior de 500 metros, Allegue, Cao, Bruno González y, en esta ocasión, Martín López, fueron segundos entrando prácticamente a la par que la tripulación del Fluvial de Lugo de Arévalo, Germade, Toro y Pelayo Roza.

A una palada

Y a centésimas de segundo se quedó Pedro Delgado de sumar una nueva medalla para la delegación eumesa. El junior del Firrete finalizó cuarto en la final A de mil metros K-1, tras una dura pugna con Alejandro Dacosta –Ría del Aldán–. Delgado estuvo también en la pelea en la cita de 500 metros, en una apretadísima regata en la que, desde su sexta posición, vio el podio a poco más de un segundo.

Los canteranos locales, en el podio
Los canteranos locales, en el podio
Cedida

Allegue tuvo asimismo una doble presencia en Verducido, si bien ya en categoría sénior, cruzando la meta en unas celebradas séptima y octava plaza en 500 y 1.000, respectivamente, con Roi Rodríguez y Cubelos en lo más alto. Una fiesta de la que también participaron sus palistas Andrea Piñeiro, Aitana Rodríguez, Rebeca Vázquez y Noa Salvadores, con su séptimo lugar en C-4 sénior.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Podio femenino de la cita organizada por la Peña Santa Marta

Juan Fernández y Lucía Rivera, los más rápidos en el trail largo Montes de Couzadoiro
Redacción
El club de O Val tuvo un destacado estreno en casa

El Club Campomar inicia la Ruta do Viño en lo más alto
Redacción
El K-4 eumés finalizó segundo en la Copa de España de sprint

Los increíbles eumeses del Firrete siguen subiendo peldaños en Verducido
Miriam Tembrás
Antón Vázquez y Adrián Alarcón, en el cajón de Redondela

Pablo Vázquez Maiztegui o cómo ser triple campeón en tres semanas
Miriam Tembrás