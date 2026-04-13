Las tres platas de Mugardos y A Cabana

Foto de familia de la delegación mugardesa Cedida

En una campaña más tranquila que otros ejercicios en lo que a la meteorología se refiere, de nuevo las alertas volvieron a hacer acto de presencia justo para la disputa de la prueba reina en el calendario de bateles, el Campeonato Gallego. Si bien, la competición autonómica pudo finalmente disputarse en su totalidad a pesar del aviso por la adversa situación para el domingo. Así, en lugar de la habitual doble jornada con las citas clasificatorias a disputarse el sábado y las finales al día siguiente, la cita se concentró en sólo una jornada en las aguas de A Pobra, en donde ya se había dirimido un exitoso Territorial para las embarcaciones locales.

Una línea que siguieron los botes de la comarca en esta nueva cita en agua pobrenses buscando tanto el podio gallego como el pasaporte para el próximo Campeonato de España de la modalidad. El Club do Mar de Mugardos, A Cabana Ferrol y Remo Ares fueron las entidades que consiguieron clasificarse para la pelea por las medallas gallegas, con tres bateles en el caso del club ferrolano, dos el mugardés y uno el de la villa aresana. La entidad mugardesa compitió por los títulos juvenil y alevín masculino, en ambos casos quedándose en una celebrada segunda posición.

En la primera de las citas la tripulación conformada por Unai Rivas, Samuel Pereira, Iago Silvar, Xabier Reborido y la patrona Paula Muíños fue la única que plantó cara a un Cabo de Cruz que finalmente se hizo con el triunfo con una renta de poco más de dos segundos. En el caso de los alevines, la victoria fue para Samertolameu de Meira, con Sergio García, Leo Savitchev, Carlos Pacheco, Adrián Fernández y Sara Bueno proclamándose subcampeones a casi nueve segundos tras cubrir los 500 metros de regata.

La tripulación cadete de A Cabana Remeirando

Un segundo lugar que da el billete para el próximo Nacional, en el que también estarán los cadetes de A Cabana, al finalizar asimismo en este lugar de plata –por detrás de Mecos– Adrián Calvo, Álvaro González, Mateo Gómez, Diego Freire y Asier Barrio. Rozando esta segunda posición se quedaron sus compañeras infantiles Carla Fernández, Eugenie Vidal, Antía Álvarez, Lola Romero y José Aarón Salgueiro, terceras en la final A a poco más de tres segundos de Meira y casi cinco de Cabo de Cruz.

También las cadetes ferrolanas disputaron esta regata, ocupando la quinta plaza Lara Freire, Daniel Pérez, Uxía Iglesias, Noa Dopico y Carla Fernández. Un lugar en el que también terminaron las sub 23 del Remo Ares Ángel Díaz, Sara Patricia Marqués, Iria Mosquera, María Montenegro y Daniel Ramos. No pudieron estar en las finales sénior ni Ares masculino ni las remeras de A Cabana, ya que los tiempos firmados en sus respectivas terceras posiciones fueron superiores a los de las otras embarcaciones. Narón y Mugardos fueron cuarto y quinto en la cita A, al igual que A Cabana en la B.