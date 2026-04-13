El BBCA tumba al intratable Maristas Coruña

El Costa Ártabra celebra su triunfo ante el Maristas Cedida

El parón de Semana Santa no le pudo sentar mejor al BBCA masculino. El conjunto dirigido por Carlos Cotovad, que por primera vez en la temporada pudo contar con todos sus efectivos, superó al intratable líder de la segunda fase, un Maristas Coruña (71-62) que ahora ocupa la segunda plaza.

Con todo, ese triunfo fue muy trabajado, puesto que el cuadro herculino arrancó como un tiro el encuentro, ante unos ártabros que tardaron en reaccionar, pero lo hicieron a tiempo para enjugar la desventaja a sólo dos puntos al término del primer cuarto (19-21).

En el segundo, el guion fue el mismo que en el acto anterior. Sin embargo, esta vez la reacción local llegó mucho antes y de manera más contundente, lo que les permitió marcharse al descanso mandando en el luminoso. Tras el descanso, el BBCA apretó más en defensa, ahogó a su rival, y logró distanciarse en el marcador, al término del tercer cuarto. En el último, ese buen hacer defensivo se mantuvo y dejó al líder sin anotar durante cinco minutos, lo que les permitió sellar su triunfo, aun con un último arreón coruñés que quedó en nada.

Esa gran y merecida victoria no se pudo repetir ni para el equipo femenino ni para el Basket Ferrol. El Costa Ártabra femenino cayó frente al Rosalía (69-40) tras un “buen encuentro, en el que competimos muy bien, pero fallamos mucho debajo del aro y eso nos costó caro”, se lamentó un Carlos Vázquez, que añadió que “sabíamos que iba a ser complicado porque Rosalía es un equipo que está luchando por estar entre los cuatro primeros, pero hicimos un buen trabajo aunque no nos bastó para ganar. Ahora, tenemos otro partido difícil ante el Seis do Nadal, en el que esperamos recuperar a Patri porque ya se confirmó que Konjit estará un año de bajo, ya que se rompió el cruzado y dos meniscos”, apuntó el técnico.

En el caso del Basket Ferrol, el conjunto dirigido por Suso Varela perdió contra un Óptica Cambre (59-80) que “hizo valer su veteranía y a nosotros nos cuesta competir bien en ese tipo de encuentros”, indicó el naronés, que también apuntó a “la falta de puntería desde el triple y la poca contundencia en el rebote, porque nos faltan kilos”, como otra de las causas de la derrota. Aun así, aseguró que “no me voy descontento porque el equipo trabajó mucho y bien. Ahora nos viene un partido complicado, antes de recibir al Noia, que será la primera final. Si ganamos, nos jugaremos la permanencia en la última jornada ante el Kempape”, zanjó.