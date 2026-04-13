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Baloncesto Adaptado

El Basketmi Ferrol cae ante el Murcia en el regreso de la acción

El conjunto de la ciudad naval se midió al líder de la liga

Redacción
13/04/2026 21:05
El Basketmi no tuvo opción ante el líder
El Basketmi no tuvo opción ante el líder
Cedida
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El Abeconsa Basketmi Ferrol no tuvo un gran regreso a la acción después de una pausa de casi un mes. El conjunto de la ciudad naval tenía que visitar al imbatible líder de la categoría, un UCAM Murcia que no tuvo piedad (67-21). 

Desde el inicio ya se pudo comprobar que no iba a ser un choque nada sencillo para el Basketmi. A pesar de los esfuerzos que realizaron por anotar, la fortaleza defensiva murciana, más el acierto en la parcela ofensiva, propiciaron que la diferencia fuese algo notoria en el primer cuarto. Aun así, los ferrolanos no se rindieron y buscaron meterse nuevamente en el encuentro, pero otra vez se toparon con un UCAM muy superior, que dejó prácticamente el partido sentenciado en la primera mitad. 

La segunda siguió la misma tónica, por lo que el cuadro de la ciudad naval no tuvo opción de soñar con una remontada y así volver a la acción con una victoria sorprendente frente a un imparable líder que ganó todos los choques que disputó. 

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