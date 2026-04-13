Alejandro Medín triunfa en Cataluña

Alejandro Medín e Iván Bouza, en el centro de la imagen, levantando el trofeo de ganador del Rallye La Llana Oscar Pérez González

Tan sólo dos pruebas ha necesitado, en esta segunda temporada, Alejandro Medín para ganar su primera prueba de la Copa Hyundai i20N. El joven piloto ferrolano voló sobre el asfalto de Cataluña para proclamarse el ganador del Rallye La Llana y auparse como líder del certamen con 42 puntos, empatado con Carlos José Gómez. Este resultado no es más que el reflejo de todo el talento que atesora, pues en la primera carrera de este año, la disputada en La Nucía, ya había dado muestras de él con el tercer puesto que consiguió.

Ese buen hacer en tierras valencianas se trasladó a las catalanas, en un rally que “fue increíble. Me encantaron los tramos y nos encontramos muy cómodos con el coche. Iván (Bouza) hizo una labor de copiloto perfecto y el equipo R Technology también lo hizo a las mil maravillas como de costumbre. Si unes todo, y le sumas mucho esfuerzo, concentración sale esa increíble victoria”, aseguró un Alejandro que añadió que “este triunfo significa mucho por el trabajo, la ilusión y para devolverle a toda la gente que me ayuda, apuesta por mí de la forma sea. Estamos muy contentos, con los pies en el suelo, pero ilusionados”, comentó.

Sin duda, ese logro es fruto de todo el trabajo que lleva realizando durante muchos años, que por fin se vio recompensado en un prueba muy bonita, en la que también hubo pilotos de mucho nivel que participaron en otros campeonatos.

Un rally peculiar

Esta nueva edición del rally, la vigésimo séptima, comenzó de manera espectacular con la celebración de los dos primeros tramos en el Circuit d’Osona. En esas pasadas Medín ya demostró que tenía el ritmo para pelear por la victoria, pues a pesar de finalizar en el cuarto lugar en las dos ocasiones, se quedó a apenas cuatro segundos de la dupla formada Gerard Comellas y Daniel Rivera, que fue la más rápida.

Con esas buenas sensaciones finalizó el primer día de una competición que continuó el sábado con la disputa de ocho especiales en las que ninguno de los pilotos participantes se iba a guardar nada de lo que tenían dentro, especialmente el corredor local.

Y es que Medín comenzó el día como un tiro, consiguiendo los dos primeros “scratches” tras las pasadas por Alpens y La Nou. En esos dos segmentos, muy técnicos y exigentes, el ferrolano sacó su mejor versión, lo que le permitió, además, escalar a la primera posición de la general y aventajar en 2,3 segundos a las parejas formadas por Adrián Vázquez-Manuel Alfonso Estévez y casi diez a la compuesta por Adrián Blanco y Estefanía García. Con todo, todavía quedaba mucho rally y sus rivales no se lo iban a poner nada fácil, como demostraron Carlos José Gómez y Diego Corta, que le arrebataron la victoria parcial a Medín-Bouza por cuatro décimas en la segunda pasada por Alpens.

Alejandro Medin, en acción durante el Rallye La Llana DannyPhotoo

Eso sí, el local se vengó en La Nou, ya que voló sobre el asfalto catalán para estirar más su renta en la general, antes de un nuevo paso por las asistencias, en las que ajustó un par de cosas en el coche y cambió los neumáticos para poder tirar a tope hasta el final de la prueba. Con todo, en la especial de Coll de Santigosa, tuvo un pequeño susto, lo que le ocasionó ser tercero. Por suerte, todavía conservaba su ventaja, aunque sabía que no podía conceder nada más.

Así, salió a por todas en Llaés, anotándose el “scratch” después de endosarle quince segundos a un Gómez que venía de ganar el parcial anterior y que no pudo ante el dominio de Alejandro. A partir de ahí, y con sólo dos especiales por disputarse, el ferrolano levantó un poco el pie. Sabía que no podía cometer ningún error si quería sumar su primera victoria en esta edición de la Copa Hyundai.

Esa pequeña relajación le costó algo de tiempo en el noveno tramo, pero lo recuperó en el último, aquel que sirvió para coronarlo como rey de La Llana. Ahora, tendrá un pequeño parón hasta el mes de junio, cuando se dispute la única prueba en la que se sentirá como en casa, el Rallye Ourense Recalvi.