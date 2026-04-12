O Esteo está de vuelta y gana el campeón liguero pontevedrés

Los ponteses vuelven a acercarse a plazas de playoff Jorge Meis

Si alguien podía derrocar el rey liguero Exlabesa Leis Pontevedra ese era O Esteo. Una formación pontesa que ya había firmado tablas con los de Valladares en la primera vuelta y que, ahora, en la segunda, subió la apuesta ganando a domicilio en un frenético choque (3-4).

Un duelo muy igualado que llegó al descanso con el 1-0 local, si bien el resultado podía ser favorable para un O Esteo que vio cómo Cley hacía el 2-0 en el 24 y aquí apareció Adri y el juego de cinco pontés. A ocho minutos del final el internacional había igualado el marcador y Cokito se encargó de completar la remontada. Un gol en propia puerta de Jandro inquietó un poco a los visitantes,