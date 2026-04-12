Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Esteo está de vuelta y gana el campeón liguero pontevedrés

Los de Iván López remontaron una desventaja de dos goles para volver a puntuar ante el Exlabesa Leis Pontevedra

Redacción
12/04/2026 21:05
Los ponteses vuelven a acercarse a plazas de playoff
Los ponteses vuelven a acercarse a plazas de playoff
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Si alguien podía derrocar el rey liguero Exlabesa Leis Pontevedra ese era O Esteo. Una formación pontesa que ya había firmado tablas con los de Valladares en la primera vuelta y que, ahora, en la segunda, subió la apuesta ganando a domicilio en un frenético choque (3-4)

Un duelo muy igualado que llegó al descanso con el 1-0 local, si bien el resultado podía ser favorable para un O Esteo que vio cómo Cley hacía el 2-0 en el 24 y aquí apareció Adri y el juego de cinco pontés. A ocho minutos del final el internacional había igualado el marcador y Cokito se encargó de completar la remontada. Un gol en propia puerta de Jandro inquietó un poco a los visitantes,

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los ponteses vuelven a acercarse a plazas de playoff

O Esteo está de vuelta y gana el campeón liguero pontevedrés
Redacción
Riola y Piñón tuvieron una destacada actuación en Albacete

Lucas Riola y Lucía Piñón celebran con el Delikia podios y ascenso
Redacción
Óscar Allegue, momentos antes de competir en Verducido

Óscar Allegue confirma su presencia en el Europeo y en el Mundial sub 23
Redacción
Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga

O Esteo visita sin complejos al campeón Leis Pontevedra
Redacción