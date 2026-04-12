Lucas Riola y Lucía Piñón celebran con el Delikia podios y ascenso

Riola y Piñón tuvieron una destacada actuación en Albacete José Piñón

Albacete puso el broche a la siempre emocionante Liga Nacional de duatlón y lo hizo con dos pruebas en las que, una vez más, hubo un gran protagonismo local. En esta ocasión el foco se centro en la representación comarcal en las filas del Delikia vigués, con el que formaron en Primera División masculina los cedeireses Lucas Riola y Samu Sánchez y el ferrolano Álex Rodríguez Rilo.

Una entidad olívica que se quedó a las puertas del cajón en la tabla global, firmando la cuarta posición en la general, a pocos puntos de un bronce que rozaron con la punta de los dedos. Los locales fueron séptimos en la primera competición del fin de semana, el Campeonato de España por clubes, en una categoría en la que el Triatlón Ferrol también estuvo presente.

Los locales, ya conociendo su descenso a Segunda, disfrutaron por todo lo alto de estas últimas citas en Primera, celebrando especialmente la disputa de sus canteranos Ariel Soto Meizoso y Hugo Goiriz del Nacional en la máxima categoría el primero, formando ambos equipo en la cita de relevos. En Primera femenina, el Náutico de Narón, que acabó décimo en la tabla liguera, rozó el “top 10” en la cita estatal por clubes, en donde fue undécimo con el grupo conformado por María Alzaga, Irene Redondo, Karyna Yevtushenko, Irea Alén, Nerea Rodríguez, Valeria Peinado, Sofía Pérez y Candela de la Calle.

Mientras, en Segunda División, las locales Lucía Piñón, Sara Romero e Inés Serantes celebrando por todo lo alto su ascenso a Primera y lo hicieron con el oro en esta categoría de plata en el Estatal de clubes en una dura pelea con el Peñota. Una categoría en la que el Náutico de Narón cerró la competición liguera como undécimo, con Miguel Arbesu, Álvaro Cerro, Alejandro Jose Fleitas, Tomás y Carlos Bautista, Álvaro González, Iago del Mazo e Iago Álvarez en decimocuarto lugar de la prueba nacional.

En parejas

Al día siguiente los éxitos locales siguieron llegando en el Campeonato de España por relevos/parejas, con sendas platas para la delegación local del Delikia. En Primera masculina, con Lucas Riola formando parte del equipo vigués, el de Cedeira y sus compañeros consiguieron la segunda posición, por detrás de otra formación gallega, el Fluvial de Lugo.

Una competición en la que el equipo naronés de Primera femenina fue decimocuarto. En Segunda, nueva presea para Piñón, en esta ocasión también de plata en la cita por relevos para cerrar una gran campaña, con el conjunto naronés masculino en el “top 10” en séptimo lugar. Un gran fin de semana en el que la nota más triste fue, precisamente, la despedida del Triatlón Ferrol de la élite. Su presidente, Cali Formoso, quiso señalar la satisfacción de la entidad por el trabajo realizado por los deportistas y señaló el aumento en el nivel de la categoría.