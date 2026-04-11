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Piragüismo

Óscar Allegue confirma su presencia en el Europeo y en el Mundial sub 23

Su compañero Antón Cao podría acompañarle en Hungría, pero depende de los resultados de las dos primeras Copas del Mundo

Redacción
11/04/2026 17:57
Óscar Allegue, momentos antes de competir en Verducido
Óscar Allegue, momentos antes de competir en Verducido
Cedida
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Es cierto que ya partía con mucho terreno ganado, pero en el segundo selectivo, disputado en Verducido, Óscar Allegue confirmó su presencia en el Europeo sub 23 que se disputará en Hungría y en el Mundial de Canadá tras quedar tercero en el K-1 1000 y segundo en el K-1 500.

Además, su compañero Antón Cao también tiene muchas opciones de acompañarlo en el torneo continental, pero deberá aguardar a la disputa de las dos primeras Copas del Mundo, prevista para el próximo mes de mayo. El resto de los cinco fantásticos, Bruno González y los hermanos Borja y Martín López González, no lograron ese objetivo, aunque ya no tenían muchas posibilidades de clasificarse.

En el caso de Allegue, que rindió a un altísimo nivel como en Trasona (Asturias), le permitió para estar fijo en el K-4 que la selección llevará al Europeo de Hungría y en el K-4 que vaya al Mundial. Con todo, deberá estar pendiente de lo que suceda con Álex Graneri y Carlos García, que están en pleno proceso de ir con el combinado absoluto. 

Antón Cao, momentos después de competir en Verducido
Antón Cao, momentos después de competir en Verducido
Cedida

Si ambos logran esas plazas, Óscar pasaría a ser el número 1 del ranking y podría disputar también el K-1 o el K-2 en el Campeonato del Mundo. Esa situación de Graneri y García también afecta a Cao –que ganó la final B de K-1 500 en Verducido–, ya que si ese K-2 con el que participarán en las dos primeras Copas del Mundo, los descartes propiciarán que el del Firrete acuda a Hungría junto a Rubén García para ser el K-2 nacional. 

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