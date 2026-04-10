Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Esteo visita sin complejos al campeón Leis Pontevedra

Los ponteses, que firmaron un empate en la primera vuelta, buscan ganar sus cuatro finales

Redacción
10/04/2026 18:45
Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga
Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

O Esteo llega a la pista del Exlabesa Leis Pontevedra con la cabeza alta –17.00 horas– sabiendo que ellos han sido uno de los pocos que han conseguido puntos en su duelo ante el ya campeón liguero del grupo. Tras el empate en A Fraga (3-3) en la primera vuelta, y a falta de cuatro duelos para el final de la liga, los de Iván López están a cuatro puntos de un playoff que no quieren dejar escapar. 

Hai que seguir pelexando para tentar gañar as catro finais que nos quedan”, apuntaba el técnico, consciente de lo complicado de la tarea. Si bien, y sabiendo que va a ser difícil desplegar su juego “traballamos toda a semana, vamos con todas as ganas e a demostrar que podemos plantar cara a calquera rival”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga

O Esteo visita sin complejos al campeón Leis Pontevedra
Redacción
Nahir, Alicia y Carla posan con sus respectivos cinturones

Las gemelas Rodríguez y Alicia Isabelly defienden títulos en casa
Iago Couce
González Criado –dcha.– y la olívica Díaz, con sus trofeos como terceras clasificadas en el Nacional

El viento empuja a Jimena Abril a la plata estatal en As Pontes
Miriam Tembrás
Minh Pita Tenreiro, durante la prueba de Outeiro de Rei

Doble podio para Markos Castro
Redacción