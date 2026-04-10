O Esteo visita sin complejos al campeón Leis Pontevedra

Iván López, animando a los suyos en la pista de A Fraga Jorge Meis

O Esteo llega a la pista del Exlabesa Leis Pontevedra con la cabeza alta –17.00 horas– sabiendo que ellos han sido uno de los pocos que han conseguido puntos en su duelo ante el ya campeón liguero del grupo. Tras el empate en A Fraga (3-3) en la primera vuelta, y a falta de cuatro duelos para el final de la liga, los de Iván López están a cuatro puntos de un playoff que no quieren dejar escapar.

“Hai que seguir pelexando para tentar gañar as catro finais que nos quedan”, apuntaba el técnico, consciente de lo complicado de la tarea. Si bien, y sabiendo que va a ser difícil desplegar su juego “traballamos toda a semana, vamos con todas as ganas e a demostrar que podemos plantar cara a calquera rival”.