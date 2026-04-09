Las gemelas Rodríguez y Alicia Isabelly defienden títulos en casa

Nahir, Alicia y Carla posan con sus respectivos cinturones Cedida

Desde este viernes a las 18.00 horas hasta el domingo a las 21.00, Ferrol se convertirá en el epicentro del boxeo autonómico. La ciudad naval acogerá los Campeonatos Gallegos joven, júnior y élite, tanto en la división masculina como femenina, en los que la delegación local, encabezada por las gemelas Nahir y Carla Rodríguez, buscarán retener sus cinturones en casa.

Esta velada, que será organizada por el DG Fighters en el Recinto Ferial de FIMO, tendrá un coste de diez euros para los tres días, un precio muy asequible para presenciar multitud de combates en los que “el nivel será altísimo. Animo a todo el mundo a que acuda porque van a vivir un ambiente mágico que hacía tiempo que no se veía dentro del boxeo”, apuntó Antonio Santiago, más conocido como Tonecho, entrenador del Kick Narón.

Precisamente, el preparador confía en que sus pupilas, Nahir y Carla Rodríguez, así como Alicia Isabelly Jesús realicen un gran campeonato y “que los títulos se queden en casa”. Y es que las tres “se han preparado muy bien durante todo este tiempo”, indicó, y añadió que “especialmente las gemelas, que llevan dos años a un nivel altísimo, como así lo demuestran los títulos que han ido cosechando. Tienen una mentalidad muy ganadora y quieren llegar a ser profesionales”.

Carla Rodríguez, del Kick Narón, cumple los pronósticos y logra el título gallego en Ribeira Más información

Los resultados de las dos, al igual que los de Jesús, las avalan. Nahir, que competirá en la categoría élite en -57 kilos, no sólo defenderá su cinturón autonómico, que lo cosechó en los últimos dos años, sino que el 8 de mayo tiene otra velada en A Coruña para retener el campeonato neoprofesional, además, luchará por otro certamen a nivel nacional en Madrid, el próximo 5 de junio.

Si eso es impresionante, lo de su hermana Carla no es para menos. En su caso, competirá también en élite, pero en el peso de -52 kilos, la misma categoría en la que hace menos de dos semanas se proclamó campeona neoprofesional en Ribeira. Asimismo, al igual que su gemela, peleará por conservar su reinado autonómico en su casa, en Ferrol.

Esa situación provoca que “sea todo más especial. Son dos niñas muy trabajadoras y seguro que lo consiguen. Es más, estoy convencido de que en poco tiempo harán historia y se convertirán en las primeras mujeres profesionales de boxeo de Ferrolterra. Están trabajando por ello”, apuntó orgulloso Tonecho. Con todo, primero hay que ir combate a combate y ganar el que disputarán mañana. Primero será el turno de Alicia, que también parte como favorita, y luego será el turno de las prometedoras gemelas.