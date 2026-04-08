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+Deportes

Los sub 23 de Pontedeume, a por la segunda “pata” para entrar en la selección española de piragüismo

Martín y Borja López, Óscar Allegue, Bruno González y Antón Cao compiten en Verducido

Redacción
08/04/2026 20:58
Antón Cao, durante el primero de los selectivos disputado en Asturias
Antón Cao, durante el primero de los selectivos disputado en Asturias
Cedida
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Los cinco fantásticos del Náutico Firrete de Pontedeume vuelven desde este jueves a la lucha por entrar en la selección española sub 23. Tras el primer selectivo disputado a principios de marzo en Asturias, Martín y Borja López, Óscar Allegue, Bruno González y Antón Cao cargan de nuevo palas de cara a su última opción de lograr los méritos necesarios para formar con el combinado estatal en el Campeonato del Mundo de Canadá y en el Europeo sprint en Hungría. Allegue parte con mucho camino andado tras su actuación en el embalse de Trasona en la prueba de K-1 500 metros, en donde fue el tercero en su edad. 

El eumés, durante la cita disputada en el Principado

Óscar Allegue, con pala y media en el Mundial

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Asimismo, Cao, en función de renuncias y la elaboración de embarcaciones de equipo podría estar en la cita continental en función de sus resultados de estos días. Un proceso que el jueves vivirá semis y finales de 1.000, y el viernes las pruebas de la distancia de 500 metros en Verducido.

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