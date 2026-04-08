Los sub 23 de Pontedeume, a por la segunda “pata” para entrar en la selección española de piragüismo

Antón Cao, durante el primero de los selectivos disputado en Asturias Cedida

Los cinco fantásticos del Náutico Firrete de Pontedeume vuelven desde este jueves a la lucha por entrar en la selección española sub 23. Tras el primer selectivo disputado a principios de marzo en Asturias, Martín y Borja López, Óscar Allegue, Bruno González y Antón Cao cargan de nuevo palas de cara a su última opción de lograr los méritos necesarios para formar con el combinado estatal en el Campeonato del Mundo de Canadá y en el Europeo sprint en Hungría. Allegue parte con mucho camino andado tras su actuación en el embalse de Trasona en la prueba de K-1 500 metros, en donde fue el tercero en su edad.

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Asimismo, Cao, en función de renuncias y la elaboración de embarcaciones de equipo podría estar en la cita continental en función de sus resultados de estos días. Un proceso que el jueves vivirá semis y finales de 1.000, y el viernes las pruebas de la distancia de 500 metros en Verducido.