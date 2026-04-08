Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El viento empuja a Jimena Abril a la plata estatal en As Pontes

El lago de la villa acogió un Nacional de Vaurien en el que Alejandra Vicens –Ferrol– y Paula González –Fluvial– fueron oro y bronce

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
08/04/2026 21:40
González Criado –dcha.– y la olívica Díaz, con sus trofeos como terceras clasificadas en el Nacional
González Criado –dcha.– y la olívica Díaz, con sus trofeos como terceras clasificadas en el Nacional
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

En unas exigentes condiciones en las que todas las tripulaciones tuvieron que dar lo mejor para pelear por el podio, el Campeonato de España de Vaurien se convirtió en todo un espectáculo en el lago de As Pontes. 

Una cita en la que la casi una treintena de embarcaciones participantes tuvieron que “domesticar” el fuerte viento reinante en la lámina de agua pontesa. Un combate en el que tres botes locales obtuvieron el premio de la medalla nacional gracias a sus respectivas actuaciones. Bajo la organización del Club de Vela Fluvial de As Pontes, por delegación de la Real Federación Española de la disciplina, precisamente una de sus deportistas, Jimena Abril Bravo finalizó las nueve regatas disputadas en dos intensas jornadas quedándose con una medalla de plata.

La integrante del club de la villa finalizó segunda en la general formando equipo con Pablo Cabello Vieitez, del Real Club Náutico de Vigo, siendo sólo superados por el tándem del RCN Rodeira Pedro Fernández y Carolina Iglesias. Una clasificación final en la que el quinto puesto de Alejandra Vicens –CNR Ferrol– y de la olívica Paula González Esteban les dio el título absoluto femenino a bordo del Ence.

Una competición femenina con un gran sabor comarcal, ya que en el tercer escalón del podio estuvo la pontesa Paula González Criado, formando equipo con Lucía Díaz Martínez, del CN Marina Coruña, demostrando el buen estado de forma de las regatistas locales. En la cita juvenil, y en un campeonato en el que fueron de menos a más, a Adrián Gregorio Montero y Antón Dopico Arias –Náutico Ría de Ares– esa mejoría no les alcanzó para colgarse la medalla de bronce, colgándose la de chocolate al ser cuartos en una gran competición nacional. 

Un evento en el que también se reconoció el trabajo del directivo del club pontés Marcial Martínez, que recibió el Premio Teresa Landín a la deportividad. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

González Criado –dcha.– y la olívica Díaz, con sus trofeos como terceras clasificadas en el Nacional

El viento empuja a Jimena Abril a la plata estatal en As Pontes
Miriam Tembrás
Minh Pita Tenreiro, durante la prueba de Outeiro de Rei

Doble podio para Markos Castro
Redacción
Antón Cao, durante el primero de los selectivos disputado en Asturias

Los sub 23 de Pontedeume, a por la segunda “pata” para entrar en la selección española de piragüismo
Redacción
Foto de familia de la cita aresana

Solidaridad y deporte se unen de nuevo en la cita benéfica de Redes
Redacción