El viento empuja a Jimena Abril a la plata estatal en As Pontes

González Criado –dcha.– y la olívica Díaz, con sus trofeos como terceras clasificadas en el Nacional Cedida

En unas exigentes condiciones en las que todas las tripulaciones tuvieron que dar lo mejor para pelear por el podio, el Campeonato de España de Vaurien se convirtió en todo un espectáculo en el lago de As Pontes.

Una cita en la que la casi una treintena de embarcaciones participantes tuvieron que “domesticar” el fuerte viento reinante en la lámina de agua pontesa. Un combate en el que tres botes locales obtuvieron el premio de la medalla nacional gracias a sus respectivas actuaciones. Bajo la organización del Club de Vela Fluvial de As Pontes, por delegación de la Real Federación Española de la disciplina, precisamente una de sus deportistas, Jimena Abril Bravo finalizó las nueve regatas disputadas en dos intensas jornadas quedándose con una medalla de plata.

La integrante del club de la villa finalizó segunda en la general formando equipo con Pablo Cabello Vieitez, del Real Club Náutico de Vigo, siendo sólo superados por el tándem del RCN Rodeira Pedro Fernández y Carolina Iglesias. Una clasificación final en la que el quinto puesto de Alejandra Vicens –CNR Ferrol– y de la olívica Paula González Esteban les dio el título absoluto femenino a bordo del Ence.

Una competición femenina con un gran sabor comarcal, ya que en el tercer escalón del podio estuvo la pontesa Paula González Criado, formando equipo con Lucía Díaz Martínez, del CN Marina Coruña, demostrando el buen estado de forma de las regatistas locales. En la cita juvenil, y en un campeonato en el que fueron de menos a más, a Adrián Gregorio Montero y Antón Dopico Arias –Náutico Ría de Ares– esa mejoría no les alcanzó para colgarse la medalla de bronce, colgándose la de chocolate al ser cuartos en una gran competición nacional.

Un evento en el que también se reconoció el trabajo del directivo del club pontés Marcial Martínez, que recibió el Premio Teresa Landín a la deportividad.