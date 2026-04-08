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Automovilismo

Doble podio para Markos Castro

El naronés cuajó una gran actuación en la segunda prueba del Campeonato Gallego

Redacción
08/04/2026 21:25
Minh Pita Tenreiro, durante la prueba de Outeiro de Rei
Minh Pita Tenreiro, durante la prueba de Outeiro de Rei
Cedida
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La segunda prueba del Campeonato Gallego de karting, disputado en Outeiro de Rei, no pudo deparar mejores resultados para la comarca. En concreto, para la escudería Siroco Narón que vio cómo su piloto Markos Castro Rico conseguía un doble podio en la categoría “rookie”. 

El joven corredor, que fue muy bien durante los entrenamientos libres y la clasificación, finalizó en la segunda posición en la primera carrera, mientras que en la siguiente acabó en la tercera tras un gran lucha. De igual manera, su compañero Minh Pita Tenreiro tuvo una buena actuación al finalizar en sexto lugar durante las dos pruebas. Además, consiguió anotarse la vuelta rápida en la segunda cita.

Asimismo, también hay que destacar los dos cuartos puestos que logró el naronés Brais García García (Squadra Racing) en la categoría sénior, lo que le permite seguir acechando los lugares de privilegio en la general. Hasta Outeiro de Rei también se desplazaron Uxío Freire y Óscar Martínez Rivero (Automóvil Club As Pontes), que acabaron dentro del "top 20" en júnior, mientras que Iker Fraga, en mini, se quedó a las puertas de la décima plaza al finalizar undécimo. Por último, también se estrenó Alex Castro Rico, en “pre-rookie”, mostrando un gran rendimiento en esta categoría para menores. 

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