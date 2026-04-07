Solidaridad y deporte se unen de nuevo en la cita benéfica de Redes

Foto de familia de la cita aresana Cedida

El Tenis Redes y la Asociación Española Contra el Cáncer –AECC– volvieron a juntar sus caminos en las pistas aresanas en la cuarta edición de su torneo benéfico de tenis. Una iniciativa ya asentada en el calendario de la entidad y que volvió a contar con una gran acogida, incluso mayor que otras ediciones, pasando de los 850 euros recaudados el pasado año –en una Semana Santa muy lluviosa– a los 1.512 de esta edición y los 200 en material de la AECC.