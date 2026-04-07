Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Solidaridad y deporte se unen de nuevo en la cita benéfica de Redes

La cuarta edición del torneo reunió más de 1.700 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer

Redacción
07/04/2026 21:20
Foto de familia de la cita aresana
Foto de familia de la cita aresana
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Tenis Redes y la Asociación Española Contra el Cáncer –AECC– volvieron a juntar sus caminos en las pistas aresanas en la cuarta edición de su torneo benéfico de tenis. Una iniciativa ya asentada en el calendario de la entidad y que volvió a contar con una gran acogida, incluso mayor que otras ediciones, pasando de los 850 euros recaudados el pasado año –en una Semana Santa muy lluviosa– a los 1.512 de esta edición y los 200 en material de la AECC.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Foto de familia de la cita aresana

Solidaridad y deporte se unen de nuevo en la cita benéfica de Redes
Redacción
Monzón, a la derecha, en el podio de Taboada

El eumés Diego Monzón se trae a la villa el bronce gallego
Redacción
El buen tiempo acompañó la disputa de las tres pruebas ferrolanas

Estrenos con estrella en Esmelle
Miriam Tembrás
La del Narón TM, celebrando uno de sus triunfos

Lucía Saura, luchar y ganar su oro favorito
Miriam Tembrás