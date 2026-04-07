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Solidaridad y deporte se unen de nuevo en la cita benéfica de Redes
La cuarta edición del torneo reunió más de 1.700 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer
El Tenis Redes y la Asociación Española Contra el Cáncer –AECC– volvieron a juntar sus caminos en las pistas aresanas en la cuarta edición de su torneo benéfico de tenis. Una iniciativa ya asentada en el calendario de la entidad y que volvió a contar con una gran acogida, incluso mayor que otras ediciones, pasando de los 850 euros recaudados el pasado año –en una Semana Santa muy lluviosa– a los 1.512 de esta edición y los 200 en material de la AECC.