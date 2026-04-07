Lucía Saura, luchar y ganar su oro favorito

La del Narón TM, celebrando uno de sus triunfos Álvaro Díaz

Del tono bronce al dorado. En ese crisol de metales se ha movido con una destreza y soltura propia de edades más elevadas una Lucía Saura Gómez que en poco menos de una semana ha conseguido en Antequera dos nuevas medallas nacionales para su “colección”, tras el título firmado en Tarragona con motivo del Torneo Estatal.

Un triunfo tarraconense con el que cumplía el primero de sus objetivos de su temporada y, si bien en el Top Nacional se tuvo que conformar con una, eso sí, celebrada tercera posición, la del Tenis de Mesa Narón, que se crece ante los retos y adversidades, dio un paso adelante en el Campeonato de España escolar cadete. Vistiendo la indumentaria de la selección gallega, Saura, que ya lo había manifestado previamente, lo tenía claro.

“Era otro objetivo porque era mi último Escolar”, relata la deportista ya de vuelta a la rutina de casa, “y me hacía ilusión ganarlo, porque es mi prueba favorita”. Y, además, la local se colgó el oro transitando por un camino lleno de pequeñas revanchas y de encuentros con compañeras y amigas. Iniciando la senda victoriosa en octavos –estaba exenta de la primera ronda–, Saura solventó con un 0-3 su duelo ante Salomé Morales para verse las caras en cuartos con su amiga andaluza Blanca Muñoz.

“Había jugado con ella dos veces en el Top y había perdido las dos. Fue ella la que me eliminó en semis”, recuerda. “Fue un partido muy intenso porque iba perdiendo 0-2 y remonté”, señala satisfecha poco antes de volver al trabajo en el local social de Santa Icía. Y en su camino, para seguir rompiendo sus límites, la del Tenis de Mesa Narón se encontró con otro fantasma del pasado al que, asimismo, asustó. Una Estrella García que había sido la única capaz de doblegarla en la fase de grupos del Estatal. Con un 0-3 Saura desbloqueó una nueva fase, que en esta ocasión le daba acceso a su, primera, soñada final estatal.

La espina

“Tenía el objetivo de lucharla y ganarla”, señala. Y tuvo pelea y victoria. Un combate ante otra amiga, Silvia Paris, y también “muy ajustada” y con el mismo resultado que ante sus otras rivales, el triunfo. “Cuando gané estaba muy emocionada, muy feliz de representar así a Narón y a Galicia”, relataba la joven deportista. Abrazos con sus compañeras de selección y con su entrenadora Judith Cobas reflejaban la satisfacción y el trabajo bien hecho de la local tras unas duras jornadas en Antequera que fueron “casi perfectas”.

Y es que Saura regresó a casa con una espina clavada, la de no poder repetir podio por equipos –el pasado año habían logrado la plata y el anterior el oro, con Candela Montero–. “Fue un disgusto”, confiesa, “contábamos con ganar porque teníamos un equipo muy bueno, pero tuvimos un cruce en el que no jugamos muy bien”. Y es que quizás esa presión de saberse con muchas opciones con la enfermedad de Jiaqui Guo se mezclaron ya en su primer duelo ante una Castilla y León que apeó a este combinado –en el que también formó Alba Prado–. por 3-1 despertándolas del sueño y que no se pudo unir al vivido de manera individual por Saura.

Una competición nacional escolar en la que asimismo estuvieron sus compañeras Celia Sanz y Valeria Piñón, ambas en infantil, cayendo asimismo en cuartos por equipos y ­accediendo al cuadro final en individual. “Jugaron muy bien”, apunta, “tienen tiempo todavía y pueden prepararlo”. Con su nuevo oro al cuello, la del Narón TM apunta ya a otro objetivo, el Nacional de Zaragoza, y vista la puntería de Saura es de esperar una nueva diana para la gran “Lucisaurus”.