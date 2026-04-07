Estrenos con estrella en Esmelle

El buen tiempo acompañó la disputa de las tres pruebas ferrolanas Jorge Meis

Más de 600 nombres de toda la comunidad no se quisieron perder las particulares “procesiones” organizadas en los montes ferrolanos con motivo de las citas autonómicas de cross country olímpico –XCO–, mini BTT y mini DH –downhill–. Bajo la organización del anfitrión BTT Esmelle, y en esta ocasión sin el barro como el invitado más complicado, la tercera cita en el calendario de la Copa Galicia XCO fue el plato fuerte de este gran menú propuesto por el club deportivo de la ciudad naval para una semana llena de celebraciones.

A la gran acogida de estas pruebas se unieron muchos más festejos en forma de excelentes resultados para un buen número de “riders” locales. Y es que hasta en tres ocasiones la representación comarcal se subió a lo más alto del podio en las inmediaciones del local social de Esmelle, centro neurálgico de estas tres competiciones.

Brillo local

Dos de estos oros, además, llegaron con los debuts en el trofeo de Lara Fernández López –Cambre– y Yago Pico Bouza –As Pontes–. La primera fue la más rápida en el trazado ferrolano cadete, con una primera prueba y victoria que la sitúa en la sexta plaza copera, por detrás de Carla Hermida –Náutico Narón– y una Andrea Paz Cotovad –Esmelle– que finalizaron quinta y sexta en casa.

Con más impulso fue la llegada del pontés a este trofeo, ya que su victoria en M30 lo colocan como tercer clasificado en la general provisional de esta franja de edad. También consiguió dar un importante salto el infantil José Manuel Rouco –Cambre–. El naronés, tras conseguir el bronce en las dos primeras citas, pudo, finalmente subirse a lo más alto del cajón delante de su afición. Lo hizo tras una dura pugna con un Jorge Martín –Avanza– que, si bien sigue líder, ahora el local lo ve mucho más cerca desde su segundo lugar en la general. Un podio que su compañero Carlos Aguilar tuvo que otear desde el quinto lugar, el mismo que ocupa en la Copa.

Y celebrando el gran trabajo realizado si bien sin que este pudiese transformarse en medalla, cruzaron la línea de meta el sub 23 Iker Palmeiro –Pulpeiros Mugardos– y el M40 Xorxe Lourenzo –Esmelle–, ambos en la cuarta posición de sus categorías. Una gran jornada copera en la que, además, el Club Ciclista Cambre, con un gran número de nombres locales en sus filas, fue galardonado como la mejor entidad, con la delegación comarcal brillando todavía un poco más en casa.

La delegación más joven toca con éxito todos los palos en Ferrol pasando del rally al BTT y descenso Además de unos trazados llenos y en unas jornadas incluso calurosas para la práctica, muchos de los nombres que se dieron cita en Esmelle repitieron presencia en el monte ferrolano, al estar presentes tanto en la competición de XCO como en la posteriores citas de Mini BTT y Mini DH. Precisamente en esta modalidad de descenso, la ciudad naval acogió la primera de sus citas y lo hizo con otra gran actuación de sus infantiles.



Así, Pedro Hermida Valledor –Náutico de Narón– le ganó la partida a José Manuel Rouco Durán –Cambre– en una explosiva bajada en la que Gabriel Álvarez –Pulpeiros– fue cuarto. En benjamín y alevín el foco se centró también en su compañero Fernando Suanzes Lago y David Pena Rodríguez –Narón–, ganadores de estas carreras. Un triunfo del que se quedaron muy cerca en principiante Leo Sanmartín y Xandre Perille –Esmelle–, plata y broncem respectivamente, en casa.