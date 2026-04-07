El eumés Diego Monzón se trae a la villa el bronce gallego

Monzón, a la derecha, en el podio de Taboada Cedida

Con unas distancias a cubrir de cinco y tres kilómetros, la delegación cadete e infantil comarcal viajó hasta las aguas lucenses de Taboada para disputar una nueva competición gallega. Con los títulos individuales en K-1 y C-1 en juego, una de estas medallas emprendió el regreso de vuelta a Pontedeume. Diego Monzón –Firrete– se hizo con la tercera posición –y casi la de plata– en la cita infantil A, en la que Óskar Niebla –Narón– fue undécimo.

Un doblete en el “top 10” autonómico que asimismo consiguieron Xoel Timiraos –Grupo Xuvenil pontés– y el eumés Leo Rey, octavo y décimo en cadete B. En la regata A de esta categoría, otro palista de la villa, Xalo Romero estuvo entre los mejores de la competición con su noveno lugar.