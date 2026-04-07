Buen botín para la delegación local en el Gallego

Parte de la representación local en Padrón Cedida

Una plata y un bronce, ese fue el botín que logró la pequeña expedición local, compuesta por el Círculo Ferrolán y el Narón, que se desplazó hasta Padrón para disputar los Campeonatos Gallegos absolutos y por edades de ajedrez. Sin duda, fue un buen balance, ya que por el volumen de participantes, más de 140 sólo en la categoría open, y el nivel mostrado fue muy superior a otros certámenes que se disputaron anteriormente.

La primera de las preseas, que fue de plata, que fue a parar a manos del clásico Juan Carlos Berdulla en la categoría de +65 años, mientras que sus compañeros del Narón Ricardo Tuimil, Ángeles Parapar, David Varela y Pablo Gandoy tuvieron grandes actuaciones, pero no pudieron pelear por los metales. Mientras tanto, por el CFX compitió Lucía López Fraga, que acusó el cansancio en la doble ronda diaria, lo que le hizo perder tres duelos seguidos y despedirse así del podio.

Tampoco tuvieron demasiada suerte los jugadores del equipo de Preferente Miguel Vilar, que sumó cuatro puntos, y el joven Pablo Garrido, con cinco, que se quedaron a las puertas. Con todo, esa mala racha cambió con el MI Diego Guerra, tras conseguir un bronce en +50 años después de una sorprendente derrota en su última partida, lo que le privó de sumar su tercer título seguido. Asimismo, también compitió el MF Pablo Fernández, que acabó sexto.

En cuanto al Gallego por edades, hay que destacar el octavo puesto del integrante del CFX Manuel Fernández Nieto en la categoría sub 10. En una división superior, el naronés Teo Pazos acabó en el cerca de su puesto en la tabla gallega, mientras que en sub 16 Alejandro y Miguel Ferro, Hugo Antón, Roberto Andrade y Martín Arzúa finalizaron en la misma posición que ocupan en el ranking autonómico.