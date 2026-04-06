Narón vuelve a dominar en las distancias largas en el Gallego de Cervo

Vázquez Maiztegui se colgó el oro en la carrera de cinco kilómetros Cedida

Ni en Semana Santa abandonaron el tartán ni la arena una delegación local que en estas jornadas festivas se desplazó a la localidad lucense de Cervo para hacer frente a una doble cita en las instalaciones de A Mariña. En sus pistas se disputó el Campeonato Gallego de 10.000 y 5.000 metros así como el II Encuentro Cantábrico, con presencia de nombres gallegos y asturianos –de hecho, el Principado también disputó su prueba autonómica en estas instalaciones–, destacando el concurso del internacional Adrián Ben.

Y si bien la representación local en las citas de fondo no fue muy numerosa, sí que lo fueron sus éxitos, tanto en las competiciones de base como en las de veteranos. En la carrera sub 18 de los cinco kilómetros, Pablo Vázquez Maiztegui –Atletismo Narón– se coronó como el mejor deportista, añadiendo este título al logrado en ruta en Oroso.

Díaz ya se había subido al cajón a la cita de 5.000 metros en ruta Cedida

El naronés, que recientemente alcanzó la final nacional en 1.500 metros en Antequera, cruzó la línea de meta con un tiempo de 15:53.66 en una carrera en la que su compañero Mario Cupeiro Tembrás fue décimo con su mejor marca personal. En esta misma distancia de 5.000 metros y en esta misma categoría, la también integrante del club de Río Seco, Tania López Pazos se subió asimismo al cajón, en su caso al segundo escalón en su franja de edad, en una carrera conjunta con las participantes absolutas y dominada por las hermanas Demeku y Debritu Paniagua. López fue plata sub 18 y séptima en el ranking final conjunto.

Tania López, a la izquierda, consiguió la plata en la carrera de base Cedida

En la sesión de tarde en Cervo entró en liza el pontés Esteban Díaz Pérez. El veterano del Atletismo Narón a punto estuvo de recoger sus pertenencias junto con dos medallas autonómicas, si bien el de la villa tuvo que conformarse sólo con una. Una presea de plata en el cuadro M45 y firmando la cuarta posición en la tabla conjunta de una prueba en la que se impuso David de la Fuente Gómez –Playas de Castellón–.

Encuentro Cantábrico

En la cita galaico-astur –que servía además como control federativo–, Martín Saavedra –Sada– consiguió el doblete dorado al ser el más destacado tanto en el concurso de longitud como en los 100 metros, en esta última cita con el naronés Martín Barredo como segundo –y ambos con mejor marca personal–.

Bruno Castro –Coruña Comarca– fue el mejor en triple y asimismo batió su mejor registro hasta la fecha en la cita del anillo para ser segundo –51.14–. Una plata que firmó su compañera de club Lola Vigo en triple. Un puesto por debajo, con un bronce, terminó Alba Pena –Ría Ferrol– en 800, que también consiguió una mejor marca en una gran jornada local.