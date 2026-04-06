Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Narón vuelve a dominar en las distancias largas en el Gallego de Cervo

Pablo Vázquez, Tania López y Esteban Díaz se colgaron el oro y la plata en sub 18 y M45

Redacción
06/04/2026 20:10
Vázquez Maiztegui se colgó el oro en la carrera de cinco kilómetros
Vázquez Maiztegui se colgó el oro en la carrera de cinco kilómetros
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Ni en Semana Santa abandonaron el tartán ni la arena una delegación local que en estas jornadas festivas se desplazó a la localidad lucense de Cervo para hacer frente a una doble cita en las instalaciones de A Mariña. En sus pistas se disputó el Campeonato Gallego de 10.000 y 5.000 metros así como el II Encuentro Cantábrico, con presencia de nombres gallegos y asturianos –de hecho, el Principado también disputó su prueba autonómica en estas instalaciones–, destacando el concurso del internacional Adrián Ben

Y si bien la representación local en las citas de fondo no fue muy numerosa, sí que lo fueron sus éxitos, tanto en las competiciones de base como en las de veteranos. En la carrera sub 18 de los cinco kilómetros, Pablo Vázquez Maiztegui –Atletismo Narón– se coronó como el mejor deportista, añadiendo este título al logrado en ruta en Oroso. 

Díaz ya se había subido al cajón a la cita de 5.000 metros en ruta
Díaz ya se había subido al cajón a la cita de 5.000 metros en ruta
Cedida

El naronés, que recientemente alcanzó la final nacional en 1.500 metros en Antequera, cruzó la línea de meta con un tiempo de 15:53.66 en una carrera en la que su compañero Mario Cupeiro Tembrás fue décimo con su mejor marca personal. En esta misma distancia de 5.000 metros y en esta misma categoría, la también integrante del club de Río Seco, Tania López Pazos se subió asimismo al cajón, en su caso al segundo escalón en su franja de edad, en una carrera conjunta con las participantes absolutas y dominada por las hermanas Demeku y Debritu Paniagua. López fue plata sub 18 y séptima en el ranking final conjunto.

Tania López, a la izquierda, consiguió la plata en la carrera de base
Tania López, a la izquierda, consiguió la plata en la carrera de base
Cedida

En la sesión de tarde en Cervo entró en liza el pontés Esteban Díaz Pérez. El veterano del Atletismo Narón a punto estuvo de recoger sus pertenencias junto con dos medallas autonómicas, si bien el de la villa tuvo que conformarse sólo con una. Una presea de plata en el cuadro M45 y firmando la cuarta posición en la tabla conjunta de una prueba en la que se impuso David de la Fuente Gómez –Playas de Castellón–.

Encuentro Cantábrico

En la cita galaico-astur –que servía además como control federativo–, Martín Saavedra –Sada– consiguió el doblete dorado al ser el más destacado tanto en el concurso de longitud como en los 100 metros, en esta última cita con el naronés Martín Barredo como segundo –y ambos con mejor marca personal–.

Bruno Castro –Coruña Comarca– fue el mejor en triple y asimismo batió su mejor registro hasta la fecha en la cita del anillo para ser segundo –51.14–. Una plata que firmó su compañera de club Lola Vigo en triple. Un puesto por debajo, con un bronce, terminó Alba Pena –Ría Ferrol– en 800, que también consiguió una mejor marca en una gran jornada local.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

González y Rey, en la firma del acuerdo

Convenio entre Baxi Ferrol y Deputación por 30.000 euros
Redacción
La cedeiresa fue también la mejor en el paseo ferrolano

Adrián Alarcón e Irene García reinan en Caranza
Redacción
La cita nocturna ferrolana será puntuable para este programa

El Circuito da Deputación tendrá siete paradas en la comarca
Redacción
Vázquez Maiztegui se colgó el oro en la carrera de cinco kilómetros

Narón vuelve a dominar en las distancias largas en el Gallego de Cervo
Redacción