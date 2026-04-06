Gus Piñón, exentrenador del Rugby Ferrol: "Cualquier cosa que necesite el club, me va a tener ahí"
El naronés deja dirigir y de jugar para el equipo de sus amores después de 18 años
Después de más de media vida dedicada al rugby, especialmente al Rugby Ferrol, Gustavo Piñón (1985, Narón) decidió dar un paso al lado y dejar de ser entrenador y jugador del equipo de la ciudad naval tras 18 años defendiendo sus colores. El naronés afirma que fue una decisión meditada, pues el golpe de no pelear por el ascenso este año fue duro. Con todo, esta retirada es un punto y aparte, pues su amor por el club arlequinado es tan fuerte, que “siempre que me llamen, estaré ahí para ayudarles”.
Ya han pasado unas semanas desde que dejó de ser entrenador y jugador de rugby. ¿Cómo lo está llevando?
Bien, todavía lo estoy asimilando. Ha sido mucho tiempo de mi vida. Son casi 18 años en los que terminé la carrera, me puse a jugar, a entrenar, me casé y tuve a mis hijas.
¿Qué parte está siendo la más complicada?
No te sabría decir. Una de las cosas bonitas es empezar a disfrutar más de mis hijas, y eso que sólo llevo quince días sin entrenar. Ahora estoy saturado, entre comillas, de felicidad de mis hijas, que siempre buscan mi atención, así que estoy encantado.
¿Fue una decisión meditada?
Sí, sabía que en equipos donde la rotación de jugadores no es muy grande, es difícil tener ciclos de entrenadores largos, porque ya me había pasado. Como jugador acabas saturado del discurso del técnico o de sus características. Sabía que el máximo tiempo de un preparador estaba entre dos y tres años. A partir de ahí, si no conseguíamos el ascenso, iba a ser mi salida. Lo de jugador sí que me costó un poco más.
¿Cuál fue el punto que desató esas decisiones?
Primero tomé la decisión de dejar de ser entrenador por lo que dije, de que tenía en mi horizonte esos tres años. Al final no conseguimos jugar los playoffs porque pasaron muchas cosas este año. Al no lograr eso ya, entendía que ya no podía seguir. De haberlo conseguido, la cosa cambiaría.
Fue un sentimiento amargo porque me hubiese gustado despedirme en A Malata
¿Cómo vivió ese último partido ante el Fendetestas?
Fue un sentimiento amargo, porque me hubiese encantado despedirme en casa, en A Malata. Por desgracia, llevamos un año sin campo. También es cierto que no era la primera vez que lo vivía, porque cuando jugamos en División de Honor B pasamos el mismo mal trago, ya que toda la segunda parte de la temporada tuvimos que jugarla en Ourense o en Vigo como locales. Eso fue una barbaridad que no supimos gestionar ni soportar y nos acabó costando el descenso. Esto fue algo parecido. Estar fuera de casa es duro. No se es consciente de todo lo que te aporta hasta que lo pierdes.
Al final, cambia toda la forma de preparar los partidos.
Exacto. Salir por los vestuarios y cruzar la pista de A Malata es un ritual que he hecho durante más de 400 partidos en todo este tiempo. Entonces, cuando sales en Acea de Ama o en Arteixo, no es lo mismo.
¿Eso condicionó en no meterse en los playoffs?
Sí, en gran medida. Sé que todo el mundo hizo todo lo posible. Fue un invierno desastroso, con un clima que no podía ser peor para el plantado del campo... Rezamos por un invierno benévolo y fue todo lo contrario. Se destruyó el trabajo. Pero sobre todo afectó en el estado de ánimo de los chicos. Cuando estás entrenando con unas condiciones pésimas, es difícil para motivarlos. Lo consigues un mes y al mes están diciendo que quieren quedarse en su casa porque al final están aquí por amor al arte.
Además, tampoco ayudó la cantidad de lesiones.
Sí, puede ser que fueran fruto de ese mal estado del campo o del mal entrenamiento porque no tienes unas instalaciones correctas y la práctica deja de ser tanto contacto y lo intercambias por manejo de balón en una zona donde esté un poco cubierta. Dejas de entrenar algo para no hacerte daño.
¿Le queda esa espina de no haber podido pelearlo?
Sí, sin duda. Tuvimos un inicio muy prometedor con esas dos incorporaciones. Sin embargo, el primer fichaje, Miguel Carballo, se rompió un dedo y estuvo dos meses de baja. Dugal tuvo problemas con los visados y no pudo venir hasta enero cuando tenía que haber estado aquí desde octubre. No sólo para ayudar al equipo, sino para todo el club. Es una persona con una formación extraordinaria, impropia de aquí, que podría haber enseñado a todo el mundo. Podría haber sido una piedra angular del club durante un año. Fue mala suerte. Como los clubes pequeños tenemos que jugar todo a una carta. Si la carta sale rana o se rompe, por desgracia, no hay más.
Es imposible que desconecte del rugby porque todo en mi vida está ligado a él
¿Quiere desconectar un poco del rugby?
Es imposible que me desconecte. Todas mis amistades, todos mis quehaceres diarios, hasta mi vestimenta está ligada al rugby. Mis mejores amigos son o han sido parte de la directiva del club, también jugadores, exjugadores... Siempre voy a estar ligado ahí. Cualquier cosa que el club necesite me va a tener ahí, seguro.
¿Le pidieron seguir?
Sí, pero considero que necesito un período de desintoxicación. No ves las cosas claras después de tanto tiempo dentro. Necesitas irte un poco fuera. Ya me han llamado otros clubes para que fuera por allí, pero ahora no me interesa ni jugar ni entrenar. Quizás en un tiempo podamos hablar, pero la primera opción va a ser Ferrol.
¿Cómo fue ese paso de ser jugador en el equipo a convertirse en el entrenador?
Eso ocurrió cuando tenía casi 37 años y fue por una necesidad del momento. Veníamos de un abandono muy drástico del entrenador que estuvo aquí, que acabó muy mal, y la necesidad hizo que la persona más veterana del equipo tomase esas riendas, porque no había otra opción. Yo me veía capacitado aunque tenía ciertas dudas. La apuesta fue de Cristóbal Dobarro, un gran amigo y gran presidente del club. Le quiero dar las gracias a él y a ese grupo que lo rodeaba, que hemos sido una familia durante tantísimo tiempo. Gracias a él, que me dio ese voto de confianza, y habiéndome formado y habiendo sido parte del “staff” técnico durante casi seis años, siendo capitán del equipo, aprendes algo y formas tu propio libro.
La necesidad hizo que tomase las riendas del equipo, pero me veía capacitado
¿Ya había tenido alguna experiencia previa?
Yo entrenaba delantera en la época de Juan Pablo Chorny, luego en la de Mauro se me quitó esa tarea y me dediqué sólo a jugar. El año siguiente volví a ser “head coach” y entrenador de delantera. Fue un paso duro, sobre todo por diferenciarme de jugador como entrenador. De hecho, hay mucha gente que no es capaz.
¿Le ayudó conocer el vestuario a la hora de tener respeto?
Sí, pero pasas de capitán o amigo a ser el que manda. Es difícil cambiar eso. Con los que vienen nuevos, más o menos, lo vas llevando, pero esos seis u ocho que están dentro de tu grupo de amigos han de ser muy inteligentes. A pesar de ser amigos y tener comportamiento de amigo, muy probablemente no puedan mostrarlo. De hecho, el primer año me lo pasé todo el tiempo diciéndoles luz roja, que es que no me podían hablar como Gustavo, sino como entrenador.
Es difícil pasar de ser el capitán y amigo a ser el que manda en el vestuario
Hay que mantener esa separación, por muy difícil que sea.
Sí, siempre. De hecho no es que pasé de ser jugador a entrenador, sino que pasé a ser entrenador-jugador, por lo que estaba en el campo con ellos. Después me he ido retirando, pero no porque el cuerpo me dijese basta, sino entendiendo que la necesidad del entrenador era no estar. Pero muchas veces por necesidad hacían falta primeras líneas, que es un puesto que está muy demandado y acababa jugando.
¿Le gustaría volver a jugar?
Sí. Tengo 40 años y pienso que en la liga gallega me alcanza. Me gustaría volver a ser entrenador, volver a entrenar 100%.
¿Cuando regresará?
Yo quiero retirarme (ríe). Entiendo que el momento requiere que me retire. No digo que no vaya a jugar rugby playa, rugby amateur o rugby veterano, pero en un campo, siendo entrenado por otro, me cuesta un poco más verlo, pero nunca se sabe. Si Ferrol necesita una primera línea voy a ser el primero en estar ahí.
“Que te llamen de todas partes es que algo has hecho bien”
En un tono más distendido, Gus desveló cómo fueron sus inicios en el rugby, así como sus momentos más felices y más tristes. Además, considera que el Rugby Ferrol tiene mucho potencial para crecer. De igual manera, se mostró agradecido por todo lo que le dio este deporte.
El rugby es un deporte un poco escondido para la mayoría. ¿Cómo lo descubrió?
En cuanto a mis inicios, yo era medio burro, medio animalito. Estudiando en la Universidad de A Coruña, acabé practicando rugby universitario. Lo hacía todas las semanas un par de veces y me encantó. A partir de ahí, tras un convenio bilateral en México, regresé a Ferrol. Lo primero que hice fue ir a A Malata. Allí me encontré con Cristóbal, con Pedro Maristani, expresidente del club, y otros muchos amigos. Fue un principio más que difícil porque éramos ocho locos. No se puede describir de otra manera. No recuerdo quince días y ser más de cinco.
¿Cuál fue su mejor momento en el club?
Recuerdo con mucho cariño la primera Liga de Galicia. Después de estar abajo en Segunda, haber ascendido, hicimos un primer año en el que quedamos terceros o cuartos y al siguiente quedamos campeones. Fue muy emotivo porque era algo que era impensable. Tengo algunas imágenes en mi retina muy buenas. Luego, el paso por División de Honor B es algo que estaré eternamente agradecido porque fue el año del Covid, un año en el que nadie salía de casa y nosotros estuvimos por España adelante jugando, divirtiéndonos y ganando partidos.
¿Y el peor?
Te diría que fue este año. Siento la impotencia de no haber sido capaz de motivar o de alentar al equipo. Y luego, probablemente, sí, ese descenso de División de Honor B fue grave, pero era algo ya que se mascaba por el tema del campo.
¿Considera que el club y el rugby tienen mucho más margen de mejora?
Aquí tiene muchísimo. Falta tocar la tecla de ser competitivos en el equipo sénior, que es por lo que estamos peleando. Necesitamos ganar para conseguir atraer a la juventud. También mostrarnos como un deporte gentil, abierto y no tan lesivo. Que los padres entiendan que los niños no se van a hacer daño. De hecho, les va a servir a ser más valientes y a perder el miedo a los contactos.
¿Recibió algún mensaje que le hiciera especial ilusión cuando anunció su retirada?
Sí, de todos mis compañeros. De mi club también, obviamente, pero ya entiendes que te quieren. Pero cuando de otros sitios de Galicia o de fuera, te mandan un mensaje o te llaman poniendo en alta estima lo que has hecho, es muy reconfortante. Significa que haces algo bien.