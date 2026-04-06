El Circuito da Deputación tendrá siete paradas en la comarca

La cita nocturna ferrolana será puntuable para este programa D. Alexandre

El XII Circuito de Carreiras Deputación da Coruña contará con siete paradas en la comarca, dentro de los 36 eventos que conforman esta consolidada iniciativa, que comenzó el pasado fin de semana en Padrón. Moeche y su undécima prueba popular abre la presencia local el próximo 30 de mayo, tomando el relevo la Volta ás Forcadas de Valdoviño el 14 de junio.

En agosto la parada será doble en Cabanas y la Milla Urbana de Ares –días 2 y 8–, con la Nocturna de Ferrol y el Trail de Mañón, en septiembre y octubre. La San Silvestre de Neda cerrará el calendario provincial.