Convenio entre Baxi Ferrol y Deputación por 30.000 euros

González y Rey, en la firma del acuerdo Cedida

Baxi Ferrol y la Deputación da Coruña firmaron el convenio de colaboración de 30.000 euros con la presencia de su presidente Santi Rey y el del ente provincial, Valentín González. Una aportación –con el que se cofinancian desplazamiento, alojamientos, arbitraje y organización de partidos– con la que esta entidad apoyó a la ferrolana en su pasada participación en la Eurocup, logrando además la segunda posición.