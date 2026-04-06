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+Deportes

Convenio entre Baxi Ferrol y Deputación por 30.000 euros

Un acuerdo con el que se cofinancian desplazamientos, organización de partidos o arbitrajes

Redacción
06/04/2026 20:36
González y Rey, en la firma del acuerdo
González y Rey, en la firma del acuerdo
Cedida
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Baxi Ferrol y la Deputación da Coruña firmaron el convenio de colaboración de 30.000 euros con la presencia de su presidente Santi Rey y el del ente provincial, Valentín González. Una aportación –con el que se cofinancian desplazamiento, alojamientos, arbitraje y organización de partidos– con la que esta entidad apoyó a la ferrolana en su pasada participación en la Eurocup, logrando además la segunda posición.

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