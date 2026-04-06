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Convenio entre Baxi Ferrol y Deputación por 30.000 euros
Un acuerdo con el que se cofinancian desplazamientos, organización de partidos o arbitrajes
Baxi Ferrol y la Deputación da Coruña firmaron el convenio de colaboración de 30.000 euros con la presencia de su presidente Santi Rey y el del ente provincial, Valentín González. Una aportación –con el que se cofinancian desplazamiento, alojamientos, arbitraje y organización de partidos– con la que esta entidad apoyó a la ferrolana en su pasada participación en la Eurocup, logrando además la segunda posición.