Adrián Alarcón e Irene García reinan en Caranza

La cedeiresa fue también la mejor en el paseo ferrolano Jorge Meis

En una soleada mañana, la cantera zonal de duatlón depositó sus esperanzas en un Duatlón Escolar de Ferrol que dio tanto a numerosos deportistas locales como visitantes los pasaportes para la última parada en el camino del programa Xogade, el Campeonato Provincial a disputarse en Santiago a finales de este mes de abril.

Con el paseo de Caranza como punto central de la disputa de esta competición clasificatoria y con el Triatlón Ferrol como entidad maestra de ceremonias, tanto su cantera como la del Natación Cedeira y la del Náutico de Narón cerraron su concurso demostrando el potencial de sus nombres más jóvenes.

Irene García Nebril se une a la fiesta cedeiresa Más información

Especialmente destacable fue la competición del grupo cadete femenino, en la que la reciente campeona de España, la cedeiresa Irene García Nebril, compartió podio con su compañera de entidad Noa Villadóniga Sanesteban. Con García consiguiendo la primera posición de manera holgada, la también deportista de la villa dio más color cedeirés a este cajón al ocupar la tercera plaza.

Un triunfo que asimismo consiguió el anfitrión Adrián Alarcón Pose –Escola Javier Gómez Noya– en la carrera clasificatoria dirigida a los más jóvenes, la benjamín. Una victoria que rozó su compañera de club María Benasach López en la prueba alevín, siendo finalmente segunda con Paula Castro Freire –Natación Cedeira– en el tercer lugar en otro doblete de la cantera de la comarca.

Bronces

Un botín en el que fueron las medallas de bronce las más numerosas, con otros cinco metales de este color. Uno fue para el mayor de los hermanos Alarcón, Dylan, con un tercer lugar que supo a algo más, al firmar el mismo tiempo que el segundo clasificado, Benigno Rodríguez, del Triatlón Outes.

Una de las salidas de la competición J. M.

Otros dos llegaron en las competiciones infantiles, con la también ferrolana Lucía Alvite López y el cedeirés Iván Gómez Caneiro ocupando eta tercera posición. En benjamín femenino y cadete masculino, estos lugares de privilegio fueron para Candela Martínez-Raposo de Aymerich –Triatlón Ferrol– y Martín Otero Villadóniga –Cedeira–, respectivamente. Por su parte, el Náutico de Narón tuvo en el benjamín Hugo Alage García y en la cadete Aloia Andrade Suárez a dos de sus más destacados representantes, inscribiendo su nombre en el “top 10” en la séptima y octava posición.