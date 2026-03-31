Nuevos oros para Xabier Allegue y Alejandra Álvarez

Alejandra Álvarez, con el trofeo que la acredita como la mejor en su peso Cedida

La delegación local regresó a Marín, en esta ocasión con el Campeonato Gallego infantil y cadete tomando el relevo de la Supercopa de España sénior dirimida en esta localidad en jornadas previas. Un escenario en el que, de nuevo, los nombres de la comarca contaron con un gran protagonismo, regresando a casa con más de una decena de metales en su mochila y muchos billetes para el próximo Campeonato de España de la categoría.

Diez de estas preseas fueron para la cantera de la AD Ferrolterra, que tuvo en los infantiles Xabier Allegue y Alejandra Álvarez a sus cabezas de cartel. Allegue se vistió como el mejor judoka autonómico en -55 kilos, después de un gran concurso en el que se llevó la medalla de oro con una trabajada victoria ante Alejandro Ferreiro, del Lugokan. Firme fue también el camino de su compañera Álvarez hacia lo más alto del cajón.

En su caso en el cuadro de +63 kilos en un todas contra todas en la que la local fue la más destacada. Una categoría en la que sus compañeras Alba Bollo (-48 kilos), Xeila Herrera (-52) e Iago Miño (-38) se quedaron a un paso del título, colgándose la plata en Marín. Una fiesta deportiva en la que Julia Freire y Xabi Mauriz, en los cuadros de -42 y +66 kilos firmaron sendos bronces. Sus compañeros Iago Pérez, Ángel Coreas, Naiara Díaz, Lucía García, Iosu e Ion Freire no alcanzaron estos últimos combates.

Naomi Díaz, del Bitácora, regresó con una plata Cedida

Por su parte, el competidor del Bitácora Bruno Díaz se quedó a un paso del cajón, al ceder en la pelea que daba acceso a luchar por el bronce, finalizando séptimo. Bruno Díaz y Teo González, en un campeonato de mucho aprendizaje, se despidieron en rondas previas.

Los festejos continuaron en la jornada vespertina, con, precisamente la plata de su compañera cadete Naomi Díaz en -70 kilos, cediendo sólo en la final ante Libertad Morales. Una segunda posición que también celebró Hugo López (-50), cediendo ante Mateo Cerillo. Iria Martínez (-63) y Amelia Tenreiro (-70), también de la AD Ferrolterra, inscribieron sus nombres como terceras clasificadas en este gran campeonato.