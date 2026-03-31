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+Deportes

La gran actuación de Lucía Guerrero se queda sin premio en el Nacional absoluto

La del Renbukan fue quinta por partida doble en individual y por equipos con Galicia

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
31/03/2026 22:10
La del Renbukan, en uno de sus combates
La del Renbukan, en uno de sus combates
Cedida
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Un tanto agridulce fue el paso de la delegación local por el Nacional absoluto dirimido muy cerca de casa en Pontevedra. Un buen trabajo que a punto estuvo de ser recompensado con el merecido premio de una medalla de la que se quedó al borde la ferrolana Lucía Guerrero Mouriz. 

La del Renbukan llevó a cabo una competición prácticamente impecable, cediendo en cuartos contra la subcampeona y –por decisión arbitral– en el combate que le hubiese dado la presea de bronce en -68 kilos. Una quinta posición que la local repitió por equipos con Galicia, en un grupo en el que asimismo formaron Martina Soto –Bunkai– y Alba Rocha –Helenos–.

Tampoco acompañó aquí la fortuna para la delegación ferrolana, ya que, tras forzar precisamente Guerrero el desempate, cayeron ante Asturias. Por su parte, Soto acabó también en el “top 10” nacional, siendo séptima en -55 kilos, asimismo muy cerca del cajón. Un lugar entre las diez primeras que también consiguió Rocha en +68 kilos.

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