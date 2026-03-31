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Vela

Grandes éxitos en el Gran Prix de Primavera

Las embarcaciones de la comarca triunfaron en la Ría de Ares

Redacción
31/03/2026 20:10
Imagen de la competición en la Ría de Ares
Imagen de la competición en la Ría de Ares
Cedida
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La segunda prueba del Gran Prix de Primavera celebrado en la ría de Ares fue todo un éxito para las entidades de la comarca. En esta competición de vela de cruceros que une a los clubes del Golfo Ártabro, la igualad no pudo ser mayor en las tres categorías en liza. 

En la clase A, la victoria fue para el Gómez Mostly del Real Club Náutico de A Coruña, mientras que la segunda plaza fue para el X-Gorg del C.N. Cabanas, y la tercera para el Regulus VI, del Comisión Naval de Regatas Ferrol. 

En la segunda categoría, llegó el dominio local con la victoria del Zeppelin, capitaneado por Ignacio Javier Rodríguez (C.M. Ferrol). Mientras que en la clase C, el Club Marítimo de Redes firmó un doblete gracias al triunfo del Caamouco, de José Eulogio Real, y el Pingón, de José Manuel Naveiro. Ahora, la siguiente parada será el 11 de abril en Sada. 

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