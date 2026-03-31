El Concello de Ferrol homenajea a Marta Canosa

Marta Canosa, con el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela Cedida

Marta Canosa continúa acumulando premios y reconocimientos. En esta ocasión, la deportista ferrolana fue recibida por el alcalde de la ciudad naval, José Manuel Rey Varela, en el Concello con motivo de su proclamación como campeona de Europa sub 21 de kayak polo en Avranches (Francia), así como su gran labor en la Liga Iberdrola con el Copacabana. El regidor destacó que “Marta é un dos mellores exemplos do talento e da capacidade que hai na nosa cidade e agradecemos que leve o nome de Ferrol aló onde compite”.