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+Deportes

Carla Rodríguez, del Kick Narón, cumple los pronósticos y logra el título gallego en Ribeira

La boxeadora local se prepara ya para la cita élite que se dirimirá en Ferrol

Redacción
31/03/2026 22:19
Rodríguez y su técnico Santiago, con el cinturón de campeona
Rodríguez y su técnico Santiago, con el cinturón de campeona
Cedida
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No es en absoluto, el primer título gallego con el que cuenta Carla Rodríguez en sus vitrinas, si bien el logrado hace unas jornadas tiene un valor especial. 

La del Kick Narón hizo un perfecto dos por uno en la velada organizada por el Club El Canario en Palmeira, Ribeira, y en la que se ponía en juego el título gallego neoprofesional en -51 kilos. Rodríguez tuvo que pelear por ese honor con Silvia Alonso, del Equilátero de Santiago, doblegando a la compostelana para traerse el cinturón a Narón. Una recompensa fruto de su confianza y preparación, como apunta su técnico Tonecho Santiago.

Un título que, además, trae la bola extra de colocarse como primera en el ranking autonómico. Un gran aliciente para preparar un próximo Gallego élite a disputarse, además, en casa, en Ferrol.

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