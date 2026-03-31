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+Deportes

Carambola afortunada para un Natación Ferrol que peleará por el título en la Liga Gallega

El Náutico de Narón buscará el ascenso a Primera y el Marina la salvación

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
31/03/2026 22:05
Integrantes del equipo del Natación Ferrol
Integrantes del equipo del Natación Ferrol
Cedida
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No estaba en sus planes iniciales, pero merced a su buen trabajo en la última jornada y a una afortunada carambola de resultados, el Natación Ferrol peleará por el título de División de Honor un año más –y ya van tres consecutivos–. 

La entidad de Caranza disputó, precisamente en casa, la tercera y última etapa de la previa de la Liga Galega en la que, tras resolverse de manera favorable para sus intereses unas reclamaciones, el club ferrolano se consiguió el triunfo en una igualadísima jornada, con un punto y medio más que el Portamiñá lucense.

Unas sesiones en Ferrol en las que Sergi Navarro se impuso en 200 mariposa y fue segundo en 100 estilos. Un triunfo que repitieron Mario Maneiros y Daniel Seijo y unas platas que lograron Aroa Jiménez, Tadeo Tabeira y el relevo libre masculino, además de los bronces de Lucía Villarnovo y Miguel Graña.

La delegación naronesa, en Mos
La delegación naronesa, en Mos
Cedida

En Segunda División, tras la sesión celebrada en As Pozas, en Mos, el Náutico Narón peleará por el ascenso y el Marina por mantenerse. Una jornada en la que Daniel Meizoso, con un triunfo y un segundo lugar fue uno de los nombres naroneses más destacados, haciendo lo propio Nico Astigarrabía y Marina Carrasco en las filas ferrolanas.

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