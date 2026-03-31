“Bronceada” Semana Santa para Lucía Saura y Sofía Couce

Couce, en la competición nacional de Antequera RFETM

Las tenaces deportistas del Tenis de Mesa Narón cerraron enarbolando la bandera de bronce su primera batalla en una, como viene siendo habitual, intensa Semana Santa. Sofía Couce Ínsua y Lucía Saura Gómez colocaron una vez más al concello naronés en un podio nacional, en esta ocasión con motivo del Top Estatal de Antequera al que sólo acceden los diez mejores nombres del ranking nacional en sus diferentes edades.

Saura, que llegaba a esta cita tras ser la mejor en el Torneo Estatal de Tarragona, repitió podio a más de 800 kilómetros. En esta ocasión la medalla fue de bronce en el cuadro cadete, despidiéndose la local en semifinales frente a la, a la postre, ganadora Blanca Muñoz (1-3), después de haber accedido a este cuadro final como tercera de su grupo. Un lugar desde el que asimismo accedió a la pelea por las medallas su excompañera de equipo Sofía Couce –Nervión–. Y el camino de la naronesa se cortó también en semis, en un igualadísimo duelo ante Renata Shypsha (2-3) –que asimismo perdió la final por este marcador ante Camila Renata Moscoso–.

Precisamente en este grupo de la muerte junto con Couce y Shypsha estuvo una Candela Montero que no consiguió avanzar hasta el cuadro final, con un triunfo en su casillero. Una victoria que también logró Valeria Piñón en alevín y que asimismo fue insuficiente para seguir en liza en Antequera.

Masters y Nacional

Una localidad en la que continuará la actividad durante estas jornadas y también con representación local. De hecho, la propia Couce “enganchó” la disputa del citado Top con su presencia en un III Spain Masters que dará los billetes para el Mundial por equipos de Londres.

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La naronesa comenzó con otro igualado choque ante María Berzosa, que se decidió en el último set a favor de esta última (2-3) y con un segundo duelo ante, precisamente, Shypsha en el que no se pudo resarcir de su derrota días antes, cayendo por un marcador de 3-1. Unos resultados con los que Couce complica su pase al cuadro final de esta cita absoluta a falta de un duelo por disputarse.

Tampoco regresaron a casa Lucía Saura y Valeria Piñón, ya que esta semana disputarán el Campeonato de España escolar por selecciones. Las naronesas forman parte del combinado cadete e infantil, respectivamente, al que todavía le falta una pieza local. Su compañera Celia Sanz se unirá a la expedición naronesa en la jornada de hoy para que la delegación gallega vuelva a repetir triunfos como los que, precisamente, sumó la propia Saura o Candela Montero en temporadas previas.