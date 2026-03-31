As Pontes, preparada para acoger el Nacional de vela de la clase vaurien

Imagen de la presentación del Campeonato de España Cedida

As Pontes continúa volcándose con el deporte acuático. En esta ocasión, el lago de la villa acogerá, desde hoy hasta el 5 de abril, el Campeonato de España de vela de la clase vaurien, que cumple su edición número 62.

En esta competición, que estará organizada por el Club de Vela Fluvial de As Pontes, con la colaboración del Asociación Nacional de la Clase Vaurien, la Real Federación Gallega de vela, el Concello de As Pontes y la Deputación da Coruña, contará con una numerosa participación tanto local como de otros sitios de España. En concreto, por parte de la comarca estarán la Comisión Nacional de Regatas Ferrol, el C.N. Ría de Ares, el propio As Pontes y el Grupo Bazán.

Asimismo, el alcalde de la villa, Valentín González Formoso, destacó la importancia de acoger esta prueba nacional, ya que “supón unha gran oportunidade para seguir posicionando As Pontes como un referente no ámbito dos deportes náuticos e para poñer en valor o noso lago como espazo privilexiado para a práctica deportiva”. Mientras tanto, la concelleira de Deportes, Elena López, señaló que “a celebración desta competición é o resultado do traballo conxunto das entidades e das institucións, e permitirá dinamizar a actividade deportiva e económica do municipio durante eses días”.