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+Deportes

Ares se estrena como sede de los Gallegos master y adaptado

Juan Luis Monzón consiguió la plata en la competición de la villa

Redacción
31/03/2026 21:53
Premiados en la competición aresana de adaptado
Premiados en la competición aresana de adaptado
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Ares se estrenó el pasado fin de semana como sede no sólo de una cita gallega, sino de dos. El pabellón municipal de la villa acogió las pruebas individuales de adaptado y master en su puesta de largo en el calendario autonómico. Una celebración en la que Juan Luis Monzón –Narón– fue protagonista, con su bronce en adaptado físico, cediendo en semis ante el, a la postre, ganador José Mario González. En veteranos, ni la representación naronesa ni la del San Xoán Ferrol consiguieron avanzar hasta los cuadros finales y así luchar por las ansiadas preseas.

El Municipal de la villa vivió una actividad frenética
El Municipal de la villa vivió una actividad frenética
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