Ares se estrena como sede de los Gallegos master y adaptado

Premiados en la competición aresana de adaptado Cedida

Ares se estrenó el pasado fin de semana como sede no sólo de una cita gallega, sino de dos. El pabellón municipal de la villa acogió las pruebas individuales de adaptado y master en su puesta de largo en el calendario autonómico. Una celebración en la que Juan Luis Monzón –Narón– fue protagonista, con su bronce en adaptado físico, cediendo en semis ante el, a la postre, ganador José Mario González. En veteranos, ni la representación naronesa ni la del San Xoán Ferrol consiguieron avanzar hasta los cuadros finales y así luchar por las ansiadas preseas.