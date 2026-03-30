Un Costa Ártabra plagado de bajas planta cara al Peleteiro Santiago

Raquel Porto, durante una imagen de archivo, trata de anotar Daniel Alexandre

El Costa Ártabra femenino fue el único representante local que compitió el pasado fin de semana, aunque no obtuvo el resultado deseado. La plaga de bajas que sufrió hizo mella en un conjunto ferrolano que plantó cara al Peleteiro Hyupersa Santiago, que ocupa la cuarta posición (87-43).

El cuadro dirigido por Carlos Vázquez acudió a la capital gallega “con una rotación muy corta. Teníamos las bajas de Konjit y Patri, además de que estaban tocadas Marta Porto y Carla Arteaga, pero tuvieron que jugar muchos minutos”, indicó el técnico. Eso, unido a “un arbitraje que fue permisivo provocó que fuese un partido muy físico, con muchos contactos y nos resentimos mucho tras el descanso. Hasta ese momento, íbamos trece abajo después de un arreón final de ellas, pero habíamos competido muy bien”, comentó.

Sin embargo, ese cansancio más la poca amplitud de su plantilla provocó que el Peleteiro se distanciase mucho más en el marcador y se adjudicase la victoria. Ahora, el BBCA afronta “dos semanas de descanso en las que esperamos recuperar a algunas lesionadas aunque está complicado. Tenemos que seguir remando porque quedan tres partidos. A ver si conseguimos ganar en Asturias y luego plantamos cara al Rosalía y al Seis do Nadal”, finalizó Carlos Vázquez.