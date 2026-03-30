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+Deportes

Tania Casal y Elena Corrales, llamadas para la selección estatal de dragon boat

Las pontesas participarán en julio en el Campeonato Europa de Naciones

Redacción
30/03/2026 21:16
Imagen de las palistas pontesas
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Cedida
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Dos pontesas estarán en el próximo Campeonato de Europa de Naciones de Munich entre el 8 y el 12 de julio. Tania Casal y Elena Corrales, del Náutico Folixa de la villa, formarán con España en esta competición, estrenando así las internacionalidades para esta entidad en esta modalidad.

 Casal competirá en BCS –breast cancer survivors– y Corrales lo hará en sénior A, viendo así recompensado su trabajo. Una llamada que se realiza a través de la Asociación Española de Dragon Boat y con patrocinio de Seguros San Roquiño y Prometal.

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