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+Deportes

Mugardos, A Cabana, Narón y Ares estarán en el Gallego de bateles

Una veintena de embarcaciones locales destacaron en el Provincial de A Pobra

Redacción
30/03/2026 21:10
Las remeras mugardesas, con sus medallas
Las remeras mugardesas, con sus medallas
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Ya se conocen las tripulaciones que la próxima semana estarán en el Campeonato Gallego de bateles que se disputará en A Pobra. Una lista de participantes en la que estarán los mejores botes del pasado Provincial dirimido, precisamente, en las aguas en las que se dirimirá la cita autonómica. 

Y entre esos destacados nombres estarán una veintena de embarcaciones del Club do Mar de Mugardos. A Cabana Ferrol, Remo Narón y Ares, después de llevar a cabo una gran actuación en la prueba coruñesa. Unas regatas en las que los triunfos llegaron en la gran cita absoluta femenina de las de A Cabana, dominando la competición para aventajar a Perillo en casi dos segundos. Una prueba en la que Mugardos consiguió la cuarta posición. En masculino, Ares y A Cabana estarán en el Gallego gracias su triunfo y segunda posición en su tanda, así como Mugardos en la segunda, además de Narón al ser el mejor tercero.

En las citas de base, los títulos provinciales fueron para los alevines mugardeses y los cadetes ferrolanos, con la tripulación naronesa obteniendo también el billete para el Autonómico al ser cuarta. Una representación local en la próxima cita de A Pobra que estas entidades completarán con infantiles masculinos y femeninos de A Cabana, con las mugardesas y los naroneses también presentes. En cadete estarán los botes de Mugardos y A Cabana; en juvenil. Ares y Mugardos y en sub 23 A Cabana y Ares.

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