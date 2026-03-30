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+Deportes

Los cinco kilómetros más exitosos para la delegación local

Lucía Sicre, del Ría Ferrol, y Anxo Bello, del Narón, se colgaron la plata absoluta en el Gallego de cinco kilómetros de Oroso

Redacción
30/03/2026 21:14
Sicre y Bello, en el podio autonómico
Sicre y Bello, en el podio autonómico
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Espectacular. Así fue el botín de la delegación local que el pasado fin de semana consiguió en una nueva edición del Campeonato Gallego de cinco kilómetros para las categorías absoluta, sub 23, sub 20, sub 18 y máster. Una competición disputada en Oroso y en la que Lucía Sicre –reconvertida en corredora de distancias largas fuera de pista– peleó hasta el final por hacerse con la corona, si bien Ángela González fue finalmente la vencedora, con una renta de 44 segundos. 

Una segunda posición que también logró el deportista del Atletismo Narón Anxo Bello. El local no sólo fue plata en la general de esta cita, estando sólo superado por su excompañero en el club de Río Seco, David de la Fuente, sino que, además, se colgó el oro sub 20. Una franja de edad dominada por la representación local, ya que en la tabla femenina esta primera posición fue también para Andrea Díaz –Ría Ferrol–, siendo además octava en la general femenina, con su compañera Alba Pena en la posición de bronce y Cristina Mato en cuarto lugar.

El pontés Díaz fue segundo en M45
El pontés Díaz fue segundo en M45
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Un medallero de base que redondearon los nombres naroneses de Pablo Vázquez y Tania López, ganadores sub 18 en Oroso. Un evento en el que el pontés Esteban Díaz fue el protagonista en veteranos, consiguiendo la segunda posición en el cuadro de M45, en su preparación para el Gallego de 10.000 de este fin de semana en Cervo. El programa deportivo contó también con carreras para la base, en las que fue el Olympo pontés el protagonista. El menor de los hermanos Alarcón, Adrián, fue el más rápido en sub 10, mientras que Dylan y Mireia Díaz se colgaron la plata en sub 12.

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