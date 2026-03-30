Irene García Nebril se une a la fiesta cedeiresa

La local, entrando en meta junto con la valenciana Solanes Cedida

En Portugal o en Asturias. A la delegación local parece que se le da bien, muy bien, competir en países o comunidades vecinas y que, casualmente, en ambos casos fueron sede de las citas en las que el pasado fin de semana estuvieron presentes los nombres locales. Y si en la Copa de Europa de Quarteira, la explosión de alegría llegó con el oro y la plata de los cedeireses Damián Suárez y Lucas Riola, en Avilés la celebración más destacada llegó gracias a su compañera en el Natación Cedeira-Delikia Irene García Nebril.

La deportista de la villa firmó asimismo un doblete en tierras asturianas, en su caso con un oro y un bronce en las pruebas nacionales que se celebraron durante las jornadas del sábado y del domingo. García comenzó este gran fin de semana con el título cadete en el Campeonato de España supersprint. Una igualadísima carrera –a la que accedió tras ser tercera en su preliminar– que se decidió en el sprint final, en el que la de Cedeira se impuso a la valenciana Adriana Solanes prácticamente en la línea de meta.

Los cedeireses Damián Suárez y Lucas Riola, mucho más que oro y plata Más información

Un oro que la del Delikia redondeó al día siguiente, ya compitiendo por equipos en el Nacional de relevos mixtos junto con Jeyden Jael Silva –asimismo oro cadete el día anterior–, Marta Muñiz y Luis Piña. Una formación que se trajo a casa la medalla de bronce, compartiendo cajón con Tribarros Villafranca y Triatlón Albacete.

“Top 10”

Y si la actuación de la cedeiresa, con su aplaudido doblete, fue la más destacada en las inmediaciones del Centro Niemeyer, otros nombres cedeireses ahora en las filas del Delikia vigués, así como las delegaciones del Triatlón Ferrol y Náutico de Narón también tuvieron su protagonismo.

Así, en la entidad de la ciudad naval las mejores noticias llegaron gracias a su canterano Ariel Soto Meizoso. En su primer año en la categoría, el juvenil local no sólo se coló en la final A, sino que cerró su estreno con un trabajado “top 10”, tras colocarse en el grupo delantero del ciclismo y remontando varias posiciones en el trazado de atletismo para ser finalmente décimo. Un lugar entre los diez primeros que asimismo consiguió Lara Solsona –Delikia Cedeira–, inscribiendo su nombre como sexta clasificada en la final sprint júnior.

Deportistas de la Escola Gómez Noya Cedida

En esta misma categoría, en la carrera femenina, la deportista del Náutico de Narón Irene Redondo cerró su participación con otro regalo para la delegación local, al ser décima, con su compañera Irea Alén en decimoséptimo lugar de esta misma carrrera. Álvaro González, Iago del Mazo y Nerea Rodríguez disputaron también esta última carrera en júnior y juvenil, si bien sin poder alcanzar las primeras plazas en tierras avilesinas. Martín Otero Villadóniga –Delikia Cedeira– consiguió también meterse en la pelea por el cajón en cadete, sin fortuna.

El Náutico de Narón participó también en la competición nacional por relevos, con una formación conformada por Valeria Peinado, Álvaro Cerro, Nerea Rodríguez y Tomás Bautista. Un conjunto que finalizó decimoctavo entre los más de 40 de toda España que entraron en liza en esta competición y que da buena cuenta de su trabajo.

Campeonato asturiano

Además de las competiciones estatales, se pusieron en juego los títulos asturianos de la modalidad y en la que asimismo los clubes locales estuvieron muy presentes. Como referentes de la disciplina en los últimos años, muchos nombres han decidido formar parte tanto de un Náutico Narón como de un Triatlón Ferrol que terminaron en el cajón del Principado.

De hecho, tanto la primera como la segunda posición de la cita autonómica asturiana fueron para deportistas de estas entidades. Miguel Arbesu Ramos fue el ganador de la carrera masculina, aventajando en once segundo al integrante del club ferrolano Manuel Pozuelo. Una presencia local que también tuvo un papel destacado en la competición femenina, de la mano de Candela de la Calle. La deportista del Náutico de Narón rozó el podio sub 23 en Avilés, si bien se tuvo que conformar con la medalla de chocolate, al ser cuarta clasificada en un fin de semana que resultó toda una fiesta para las delegaciones de la comarca.