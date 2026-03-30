El Básquet Aurum Ferrol perfila su calendario para los meses de verano

Imagen de archivo del Aurum Cedida

El Básquet Aurum Ferrol está perfilando su calendario para los meses de verano, la época en la que participa en numerosos torneos en los que busca disfrutar del baloncesto, al tiempo que matan su gusanillo por volver a competir.

Como anunciaron en sus redes sociales, el equipo de veteranas organizará, por tercera ocasión seguida y junto con el Concello, más la colaboración de la Federación Gallega de baloncesto, el Torneo de Veteranas Cidade de Ferrol. Este año, todos los entes implicados escogieron el 13 y 14 de junio para disfrutar de esta competición, que se desarrollará en el pabellón de Esteiro, en la que el objetivo principal es gozar de una ambiente amistoso y profesional al tiempo que hay la emoción por volver a jugar un partido.

Pero ahí no acaba la cosa porque doce días después se desplazarán hasta Finlandia para disputar el XLIII Old Timer’s Basket Tournament. Allí, el Aurum se enfrentará contra el Polis Forever (Tornio-Florida), Margaritas (Helsinki), Stay Up (Jyväskylä), Hot Shots (Uusimaa), Weakset Järvenpää y Kissemmee -40 (Helsinki), en lo que será un torneo espectacular y que da continuidad a una relación que comenzó en otras citas que disputó el club ferrolano en el pasado verano. Sin duda, el calendario del equipo de la ciudad naval va creciendo poco a poco.