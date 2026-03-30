Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto

El Básquet Aurum Ferrol perfila su calendario para los meses de verano

El conjunto de la ciudad naval viajará a Finlandia a mediados de junio

Redacción
30/03/2026 20:00
Imagen de archivo del Aurum
Imagen de archivo del Aurum
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Básquet Aurum Ferrol está perfilando su calendario para los meses de verano, la época en la que participa en numerosos torneos en los que busca disfrutar del baloncesto, al tiempo que matan su gusanillo por volver a competir. 

Como anunciaron en sus redes sociales, el equipo de veteranas organizará, por tercera ocasión seguida y junto con el Concello, más la colaboración de la Federación Gallega de baloncesto, el Torneo de Veteranas Cidade de Ferrol. Este año, todos los entes implicados escogieron el 13 y 14 de junio para disfrutar de esta competición, que se desarrollará en el pabellón de Esteiro, en la que el objetivo principal es gozar de una ambiente amistoso y profesional al tiempo que hay la emoción por volver a jugar un partido. 

Pero ahí no acaba la cosa porque doce días después se desplazarán hasta Finlandia para disputar el XLIII Old Timer’s Basket Tournament. Allí, el Aurum se enfrentará contra el Polis Forever (Tornio-Florida), Margaritas (Helsinki), Stay Up (Jyväskylä), Hot Shots (Uusimaa), Weakset Järvenpää y Kissemmee -40 (Helsinki), en lo que será un torneo espectacular y que da continuidad a una relación que comenzó en otras citas que disputó el club ferrolano en el pasado verano. Sin duda, el calendario del equipo de la ciudad naval va creciendo poco a poco. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de las palistas pontesas

Tania Casal y Elena Corrales, llamadas para la selección estatal de dragon boat
Redacción
Sicre y Bello, en el podio autonómico

Los cinco kilómetros más exitosos para la delegación local
Redacción
Las remeras mugardesas, con sus medallas

Mugardos, A Cabana, Narón y Ares estarán en el Gallego de bateles
Redacción
660050696_18124712776578068_3369532789566712634_n

Irene García Nebril se une a la fiesta cedeiresa
Miriam Tembrás