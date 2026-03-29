Puntazo para O Esteo en un gran partido en casa

Los ponteses, celebrando una de sus dianas Xosé Ferreiro

Con las primeras plazas en juego, este gran objetivo quedó patente en el igualadísimo partido que O Esteo y Lugo Sala disputaron en la pista del pabellón de A Fraga.

Locales y visitantes no se dejaron nada en banquillo o vestuarios y, si bien los lucenses contaban con una pequeña renta al descanso (2-4), los de la villa, en un auténtico encuentro de tira y afloja igualaron, se pudieron por delante y consiguieron un merecido punto con una diana de Jandro en la recta final.