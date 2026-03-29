Puntazo para O Esteo en un gran partido en casa
Los ponteses rompen una racha de cinco derrotas ante un duro Lugo Sala (6-6)
Con las primeras plazas en juego, este gran objetivo quedó patente en el igualadísimo partido que O Esteo y Lugo Sala disputaron en la pista del pabellón de A Fraga.
Locales y visitantes no se dejaron nada en banquillo o vestuarios y, si bien los lucenses contaban con una pequeña renta al descanso (2-4), los de la villa, en un auténtico encuentro de tira y afloja igualaron, se pudieron por delante y consiguieron un merecido punto con una diana de Jandro en la recta final.
Ficha técnica
O Esteo: Regue, Cokito, Matos, Jandro, Adri –equipo inicial–, Troncho, Adrián, Rubén, Xeito, Mateo, Gael y Jacobo.
Lugo Sala: Aarón, José, Brunito, Pansi, Isi –equipo inicial–, Pablito, Yago Tenreiro, Miguel, Rubén, Mitxel y Javi.
Goles: 0-1, min. 6: Yago Tenreiro; 1-1, min. 8: Adri; 2-1, min. 9: Troncho; 2-2, min. 10: Jose; 2-3, min. 18: Brunito; 2-4, min. 20: Pablito; 3-4, 3-4, min. 22: Adri; 4-4, min. 23: Adrián; 4-5, min. 24: Yago Tenreiro; 5-5, min. 29: Matos; 5-6, min. 30: Pansi; 6-6, min. 34: Jandro.
Árbitros: Paula Álvarez Nogueiro, David Rodríguez Martín y Berta García Vázquez. Amonestaron con amarilla a los locales Rubén y Cokito, así como al visitante Pansi.