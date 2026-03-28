El CVF As Pontes, CNR de Ferrol y el Cabanas, protagonistas en la Gala da Vela autonómica

Abril y Lefler, con sus galardones Cedida

En un repleto auditorio del Pazo Emilia Pardo Bazán, los aplausos de la Gala da Vela Galega 2025 tuvieron a varios nombres de la comarca como protagonistas. En esta fiesta autonómica de la disciplina se valoraron y reconocieron a tripulaciones y embarcaciones más destacadas del pasado ejercicio, con el Club de Vela Fluvial As Pontes, la Comisión Naval de Regatas de Ferrol y el CN Cabanas subiendo a recoger su premios.

La entidad de la villa estuvo representada por sus regatistas Alba Abril y María Lefler. Las deportistas locales recibieron su trofeo merced a un gran año en el que terminaron primeras del ranking autonómico y consiguieron a nivel estatal la plata femenina y el bronce juvenil en el pasado Campeonato de España en la modalidad Vaurien.

Por su parte, el “Mirfak ORC 0-3 de la CNR de Ferrol recibió una de las menciones especiales otorgadas por el ente federativo, gracias a su clasificación para el Campeonato de España de cruceros. El club cabanés fue asimismo protagonista con Diego Carral Amenedo siendo premiado tras conseguir el título de campeón del mundo ClubSwan 42 el pasado junio formando parte de la tripulación del “Pez de Abril”