Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El CVF As Pontes, CNR de Ferrol y el Cabanas, protagonistas en la Gala da Vela autonómica

Las entidades locales tuvieron su reconocimiento en el evento de Sanxenxo

Redacción
28/03/2026 18:50
Abril y Lefler, con sus galardones
Abril y Lefler, con sus galardones
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

En un repleto auditorio del Pazo Emilia Pardo Bazán, los aplausos de la Gala da Vela Galega 2025 tuvieron a varios nombres de la comarca como protagonistas. En esta fiesta autonómica de la disciplina se valoraron y reconocieron a tripulaciones y embarcaciones más destacadas del pasado ejercicio, con el Club de Vela Fluvial As Pontes, la Comisión Naval de Regatas de Ferrol y el CN Cabanas subiendo a recoger su premios. 

La entidad de la villa estuvo representada por sus regatistas Alba Abril y María Lefler. Las deportistas locales recibieron su trofeo merced a un gran año en el que terminaron primeras del ranking autonómico y consiguieron a nivel estatal la plata femenina y el bronce juvenil en el pasado Campeonato de España en la modalidad Vaurien.

Por su parte, el “Mirfak ORC 0-3 de la CNR de Ferrol recibió una de las menciones especiales otorgadas por el ente federativo, gracias a su clasificación para el Campeonato de España de cruceros. El club cabanés fue asimismo protagonista con Diego Carral Amenedo siendo premiado tras conseguir el título de campeón del mundo ClubSwan 42 el pasado junio formando parte de la tripulación del “Pez de Abril”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Abril y Lefler, con sus galardones

El CVF As Pontes, CNR de Ferrol y el Cabanas, protagonistas en la Gala da Vela autonómica
Redacción
Miguel Benasach, durante una imagen de archivo

Ferrolterra se desplaza hasta Avilés para el Nacional cadete, juvenil y júnior de duatlón
Redacción
Lucia Piñon, en el medio, durante una prueba

La comarca, presente en la Copa de Europa lusa
Redacción
O Esteo espera dedicar una victoria a su afición

O Esteo juega su primera final ante el Lugo Sala
Redacción