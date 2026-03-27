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Fútbol Sala

O Esteo juega su primera final ante el Lugo Sala

El equipo pontés quiere dejar atrás su racha de cinco derrotas seguidas

Redacción
27/03/2026 20:02
O Esteo espera dedicar una victoria a su afición
O Esteo espera dedicar una victoria a su afición
Jorge Meis
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O Esteo afronta su partido más complicado hasta el momento. El conjunto pontés recibirá al ADC Lugo Sala, segundo en la clasificación, en un Municipal da Fraga que se tiene que convertir en un fortín (18.15 horas). 

El equipo de Iván López llega a este encuentro en un momento complicado, en el que encadena cinco victorias, algo que espera cortar estar tarde frente a un contrario de mucha entidad, que tiene mucho potencial ofensivo y está en la pelea por la primera posición. 

Por ello, el técnico indicó que “sabemos que temos diante un rival moi forte, pero temos que volver ser un equipo intenso, sólido en defensa e aproveitar as ocasións que teñamos. Non vai ser doado, pero confiamos en facer un bo partido e brindarlle unha alegría á nosa afección. Quedan cinco finais para xogar o playoff e non podemos fallar”, sentenció. 

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