La comarca, presente en la Copa de Europa lusa

Lucia Piñon, en el medio, durante una prueba Cedida

La comarca estará representada en la Copa de Europa que se disputa este fin de semana en la localidad portuguesa de Quarteira. Hasta allí se desplazaron deportistas del Cedeira y Naútico de Narón para sumar unos valiosos puntos de cara al ranking europeo.

En concreto, acudirán Natalia Castro, Lucía Piñón, Inés Serantes, Damián Suárez, Samuel Sánchez y Lucas Riola), por parte del cuadro cedeirés, e Iratxe Arenal, defendiendo al naronés. Todos ellos se enfrentarán, a partir de las 13.45 horas, a un recorrido muy duro, que exigirá dar lo máximo en cada metro de la prueba.

Así, se disputará en distancia olímpica por lo que tendrán que completar 1,5 kilómetros de natación en dos vueltas, 40 en bicicleta en seis giros y diez en carrera a pie repartidos en cuatro vueltas.