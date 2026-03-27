Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Triatlón

La comarca, presente en la Copa de Europa lusa

El Cedeira y el Náutico de Narón acuden con varios deportistas para esta prueba continental

Redacción
27/03/2026 20:05
Lucia Piñon, en el medio, durante una prueba
Lucia Piñon, en el medio, durante una prueba
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La comarca estará representada en la Copa de Europa que se disputa este fin de semana en la localidad portuguesa de Quarteira. Hasta allí se desplazaron deportistas del Cedeira y Naútico de Narón para sumar unos valiosos puntos de cara al ranking europeo. 

En concreto, acudirán Natalia Castro, Lucía Piñón, Inés Serantes, Damián Suárez, Samuel Sánchez y Lucas Riola), por parte del cuadro cedeirés, e Iratxe Arenal, defendiendo al naronés. Todos ellos se enfrentarán, a partir de las 13.45 horas, a un recorrido muy duro, que exigirá dar lo máximo en cada metro de la prueba. 

Así, se disputará en distancia olímpica por lo que tendrán que completar 1,5 kilómetros de natación en dos vueltas, 40 en bicicleta en seis giros y diez en carrera a pie repartidos en cuatro vueltas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Miguel Benasach, durante una imagen de archivo

Ferrolterra se desplaza hasta Avilés para el Nacional cadete, juvenil y júnior de duatlón
Redacción
Lucia Piñon, en el medio, durante una prueba

La comarca, presente en la Copa de Europa lusa
Redacción
O Esteo espera dedicar una victoria a su afición

O Esteo juega su primera final ante el Lugo Sala
Redacción
Montero ya formó parte del combinado nacional de remo olímpico

Joaquín Montero, de novo na selección española de remo
Miriam Tembrás