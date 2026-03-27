Ferrolterra se desplaza hasta Avilés para el Nacional cadete, juvenil y júnior de duatlón

Miguel Benasach, durante una imagen de archivo Cedida

Náutico de Narón, Cedeira y Triatlón Ferrol desplazarán una gran selección de deportistas hasta la localidad asturiana de Avilés para disputar los Campeonatos de España de duatlón cadete, juvenil y júnior en los que se espera una gran lista de inscritos.

En concreto, por parte de la comarca, acudirán Aloia Andrade, Nerea Rodríguez, Valeria Peinado, Irea Alén, Irene Redondo, Álvaro Cerro, Álvaro González, Krisztofer Rubio, Tomás Bautista, Iago del Mazo e Iago Álvarez (Naútico); Roque Caneiro, Martín Otero, Irene García, Noa Villadoniga, Ainhoa Dopico, Sara Romero, Sabela Pérez y Lara Solsona (Cedeira); Miguel Benasach, Ariel, Ariadna y Ariela Soto Meizoso (Ferrol).

Todos ellos buscarán colmar de medallas a sus clubes y poner el nombre de la Ferrolterra en lo más alto posible. Pero para ello, deberán primero pasar las clasificatorias, que se disputarán este sábado, para poder estar en la final del Nacional, que se disputará este domingo por la tarde. En cuanto a la prueba, se desarrollará en distancia supersprint por lo que todos los participantes se enfrentarán a 2,8 kilómetros de carrera, luego pasarán a 9,5 kilómetros de ciclismo para cerrar con 1.400 metros a pie.